Dal 18 luglio al 22 agosto, l’appuntamento con la musica dal vivo è all’anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea, AI PIEDI DELL’ETNA. Una rassegna musicale organizzata da Olimpo Eventi.

Sei appuntamenti stellari in un cartellone che brilla di artisti di fama nazionale e internazionale.

In scena “Il cinema di Ennio” (omaggio al Maestro Morricone) con l’Orchestra giovanile e Coro dell’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania con una importante presenza di centocinquanta elementi, suddivisi in ottanta orchestrali (tra archi, fiati, percussione, arpa, pianoforte, tastiera e strumenti etnici) e settanta cantanti del coro, diretti rispettivamente da Giuseppe Romeo e da Carmelo Crinò (18 luglio); Italy Rock, ovvero la passione, il virtuosismo e il talento di Maurizio Solieri, Ricky Portera, Federico Poggipollini, Giuseppe Scarpato, Robby Pellati, Rigo Righetti e Lollo Campani, riuniti sullo stesso palco (28 luglio); Le Vibrazioni (31 luglio); Angelo Branduardi (1 agosto); Roberto Vecchioni (9 agosto); Pink Floyd Legend (22 agosto).

Si riaccendono i riflettori sull’anfiteatro Falcone e Borsellino, all’interno del Parco comunale, divenuto negli anni punto di riferimento per il turismo culturale e per gli amanti dello spettacolo dal vivo, che continuano a scegliere Zafferana per la suggestiva posizione geografica e per l’elevata qualità della proposta artistica.

Un prestigioso parterre di eventi live, che spazia dalla musica contemporanea a quella d’autore, passando per il pop, il rock e il revival di una leggenda.

Ascoltare musica AI PIEDI DELL’ETNA, provando gioia per gli occhi e per il cuore, vuol dire nutrirsi di impressioni uniche e irripetibili. La musica, l’arte, la cultura, sono il modo più immediato e straordinario per promuovere la Sicilia e la sicilianità.

Se poi tutto ciò avviene ai piedi di un vulcano attivo che elettrizza e magnetizza l’atmosfera circostante, allora quell’esperienza può imprimersi in modo indelebile nella memoria di chi ha la fortuna di esserci. Lì, presente.

I biglietti sono disponibili online su TicketOne (https://www.ticketone.it/) e BoxOffice Sicilia (https://www.ctbox.it/) e presso i punti vendita abituali.

Info e contatti

www.eventiolimpo.it

info@eventiolimpo.it

