In scena al Teatro Argentina in data unica il 14 luglio (ore 20) AL PAPPAGALLO VERDE. LA RIVOLUZIONE FRA I TAVOLI DI UNA BETTOLA, il saggio conclusivo del laboratorio di teatro musicale condotto da Roberto Gandini sul testo di Arthur Schnitzler con le musiche di Flavio Cangialosi e Massimo Sigillò Massara come maestro di coro.

Il saggio rappresenta l’esito concreto del lavoro che da anni il Teatro di Roma realizza sulla formazione professionale e sull’inclusività, mettendo in dialogo sulla scena gli allievi del progetto formativo del Teatro con i ragazzi e le ragazze del Laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli.

Al Pappagallo Verde non è quindi solo un saggio ma un vero e proprio campo di sperimentazione delle straordinarie possibilità che il teatro offre nella crescita umana e professionale delle nuove generazioni. La serata è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

È il 14 luglio del 1789, Parigi è in subbuglio e la città è teatro di enormi cambiamenti. Al pappagallo verde è la bettola gestita da Madeleine, ex capocomica, dove gli ex attori della sua Compagnia fingono di essere ladri, assassini e prostitute per dare agli avventori, per lo più nobili facoltosi, il brivido dei bassifondi parigini. Un luogo dove tutto è possibile e dove, mentre fuori sta scoppiando la rivoluzione, presto la finzione si mischierà alla realtà, confondendo amori veri e amori finti, crimini rappresentati e veri e propri assassinii.

Il pubblico italiano ha conosciuto Al pappagallo verde di Arthur Schnitzler nel 1978 quando Luca Ronconi lo mise in scena al Teatro di Genova. Da allora, in Italia, è raramente rappresentato perché è un atto unico, quindi breve, con 22 personaggi, quindi oneroso da produrre. Tuttavia, le stesse ragioni che rendono il testo schnitzleriano impegnativo per una produzione, offrono parecchie opportunità teatrali in un progetto laboratoriale in cui il testo può diventare una griglia drammaturgica che accoglie variazioni musicali e improvvisazioni (R. Gandini)

PROGETTO FORMATIVO 2022 del Teatro di Roma

Il Laboratorio di teatro musicale si inserisce nell’offerta didattica e di perfezionamento attoriale attivata dal Teatro di Roma – Teatro Nazionale nel 2022 che coinvolge un gruppo selezionato di attrici e attori diplomati nelle Scuole di Teatro e Cinema di tutta Italia.

Un Progetto formativo fortemente orientato all’occupazione professionale che propone progetti teatrali condotti da pedagoghi, registi e drammaturghi del panorama nazionale e internazionale.

Il modulo dedicato al testo di Schnitzler è stato preceduto dal laboratorio di prassi scenica e lettura dei testi condotto dal regista Marco Lucchesi dal titolo Il matriarcato. Cronache di una potenza remota, e dal laboratorio In cerca di condotto da Roberto Scarpetti e Antonietta Bello, con la partecipazione di Andrea Pocosgnich, pensato in occasione dei 100 anni trascorsi dalla prima dei Sei personaggi in cerca di autore al Teatro Valle.

LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO “PIERO GABRIELLI”

Far vivere, divertire, lavorare insieme ragazzi con e senza disabilità: questo è lo scopo del Laboratorio Teatrale Integrato “Piero Gabrielli” la cui attività si articola anche nel coordinamento dei laboratori decentrati, nell’organizzazione di corsi formativi per insegnanti, di corsi propedeutici per attori, registi, musicisti, scenotecnici, insegnanti e operatori della riabilitazione.

www.teatrodiroma.net

Altri articoli di Teatro su Dietro La Notizia