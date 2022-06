La stagione calda è alle porte, e la programmazione di Zelig è pronta a portare una ventata di freschezza nel panorama della comicità italiana prima della pausa estiva. Lo fa dedicando il mese di giugno e luglio in particolar modo alla comicità emergente, dando spazio a nuove proposte e aprendo i microfoni con le sue tradizionali serate open mic, con i poetry slam e con la novità dell’open stage.

Alcuni tra i più interessanti nomi nuovi del cabaret italiano si esibiranno infatti sul palco dello storico teatro milanese, a cominciare da Santo Palumbo, che con il suo spettacolo La Calabria è una cosa seria. Forse accompagna lo spettatore in un viaggio ironico e appassionato nella sua terra d’origine. Da non perdere anche Ippolita Baldini, che propone uno show tutto incentrato su se stessa per parlare in maniera più ampia della vita della donna moderna: Io, Roberta Ippolita Lucia.

Come sempre, inoltre, le porte di Zelig saranno aperte anche a tutti coloro che vogliono mettere alla prova la propria verve comica e comunicativa: oltre ai laboratori artistici e agli Open Mic giunti alle loro fasi finali (i due vincitori si aggiudicheranno un posto nella programmazione autunnale del teatro) debutta anche il nuovo format dell’Open Stage, in cui il palco viene messo a disposizione a chi vuole cimentarsi con un qualsiasi genere artistico. Non mancheranno le serate targate Contenuti Zero, i poetry slam per sfidarsi a colpi di versi e rime, una serata comedy tutta in lingua inglese e molto altro ancora.

Il calendario:

1 GIU LABORATORIO ARTISTICO

2 GIU ZELIG OPEN STAGE

4 GIU BECOMEDY UK

5 GIU BEST OF CONTENUTI ZERO

7 GIU BEST OF CONTENUTI ZERO

8 GIU BEST OF CONTENUTI ZERO

9 GIU 09 COMEDY NIGHT

10 GIU ZELIG POETRY SLAM

11 GIU IO, ROBERTA IPPOLITA LUCIA (DI IPPOLITA BALDINI)

12 GIU SELEZIONE PREMIO TROISI

13 GIU ZELIG OPEN MIC (CONDUCE GIANCARLO BOZZO)

15 GIU LABORATORIO ARTISTICO

16 GIU ZELIG OPEN STAGE

17 GIU ZELIG POETRY SLAM

18 GIU ZELIG HARD

19 GIU LA CALABRIA È UNA COSA SERIA. FORSE. (DI SANTO PALUMBO)

21 GIU ZELIG OPEN MIC (CONDUCE GIANCARLO BOZZO)

22 GIU LABORATORIO ARTISTICO

23 GIU CINEMALTEATRO

24 GIU ZELIG POETRY SLAM

25 GIU CINEMALTEATRO

26 GIU TEATRIBÙ

28 GIU ZELIG OPEN MIC (CONDUCE GIANCARLO BOZZO)

29 GIU LABORATORIO ARTISTICO

30 GIU ZELIG POETRY SLAM (FINALE)

1 LUG ZELIG NEW GENERATION

2 LUG ZELIG HARD

3 LUG LA PUGNA E LA PIPA (DI PILLONI E SANTONASTASO)

5 LUG OPEN MIC (SERATA DI FINE STAGIONE)

ZELIG

Viale Monza, 140, 20127 Milano MI

Info e prevendite:

https://www.areazelig.it

https://www.ticketone.it/city/milano-215/venue/zelig-15311/

