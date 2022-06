Dopo la giornata inaugurale di martedì 21 dedicata allo swing, con tanti appuntamenti che hanno coinvolto grandi e piccini nel segno della condivisione, della socialità e del divertimento, oggi 22 giugno, il quartiere Isola di Milano (in particolare, piazza Minniti) si trasformerà in una milonga all’aperto per la gioia degli appassionati di tango e, più in generale, di musica argentina.

Tutto ciò è possibile grazie a “Vivi l’Isola che balla”, manifestazione realizzata da AHUM con il supporto di Distretto Isola, il contributo di Vivident eil patrocinio del Comune di Milano, del Municipio 9 e della Regione Lombardia: i promotori della rassegna, a cominciare dal direttore artistico Antonio Ribatti, hanno infatti organizzato una serie di eventi per avvicinare i milanesi al tango, dichiarato «bene culturale immateriale» nel 2009 dall’Unesco, che lo ha inserito nel patrimonio dell’Umanità.

La giornata di oggiì 22 giugno è realizzata in collaborazione con l’associazione Dancing Mood: si comincerà alle 19.30 con la lezione di ballo a cura di Alberto Colombo di Spazio Tango (è consigliato iscriversi, preferibilmente in coppia, inviando una email a: alberto3@icloud.com); si proseguirà con un dj set di musica argentina e tango (sempre con Alberto Colombo) e poi, alle 21.30, sarà la volta dell’Orchestra 3T Tango, sestetto composto da due bandoneonisti (Vincenzo Caglioti e Anna Maria Desiderio), due violinisti (Paolo Costanzo e Silvia Colli), un pianista (Filippo Romeo) e un contrabbassista (Paolo Guglielmetti).

L’Orchestra 3T Tango è specializzata in tango, vals e milonga, tipici del repertorio della musica e del ballo sociale argentino, e i suoi componenti provengono sia dalla musica colta sia dalla musica popolare: il loro tango esprime, quindi, la naturale commistione di genere che questa musica ha sempre avuto fin dalle sue origini.

La scelta di interpretare arrangiamenti di brani mutuati dalla classica “Orquesta Tipica” di tango della cosiddetta Epoca de Oro (Pugliese, D’Agostino, Di Sarli, D’Arienzo, Fresedo, Biagi, Canaro, Donato e così via) accompagna i ballerini in un viaggio attraverso i diversi stili musicali, sempre con una meticolosa attenzione nei confronti degli aspetti ritmici e dinamici.

I musicisti dell’orchestra, a loro volta ballerini di lunga data ed

esperienza, interpretano la musica rendendola particolarmente adatta al ballo.

Attiva da oltre un decennio, l’Orchestra 3T Tango ha all’attivo centinaia di concerti e ha partecipato a numerosi festival, rassegne e manifestazioni in Italia e all’estero. In numerose occasioni ha accompagnato le esibizioni di prestigiosi maestri e ballerini di tango.

