Vitamine Social: torna il format dedicato ai social network

Anche il 2022 segna il ritorno delle Vitamine Social, il format “leggero” che attraverso brevi puntate educa all’uso professionale dei Social Network. Dopo le prime due stagioni che hanno visto la partecipazione di studenti di tutta Italia, le Vitamine Social – nel solco dell’ “edutainment” (divertimento-educativo) – tornano disponibili presentando nuovi elementi.

Tra le novità di questa terza stagione: le interviste condotte da Irene Fazio per le strade e piazze di Bologna per “indagare” quale sia l’utilizzo dei Social Network nella Generazione Z e il “Glossario Social” a cura della giornalista Cristina Mignini giornalista che in pochi secondi illustra il significato di un “vocabolo” legato al mondo dei social media e in particolare al social della puntata.

Le Vitamine Social nascono con un intento educativo, come spiega l’ideatrice del format giornalista Deborah Annolino:

“La pandemia ci ha fatto scoprire l’importanza dei media digitali e dei social network che possono generare opportunità e connessioni professionali se ben utilizzati. Per questo abbiamo pensato che mettere a nudo le funzioni e le potenzialità dei differenti social potesse dare un supporto concreto, offrendo una consapevolezza e conoscenza approfondita. Il salto di qualità di questa terza edizione è rappresentato dal tentativo di destinare le puntate delle Vitamine non soltanto ai nativi digitali ma al pubblico di tutte le fasce d’età, ampliando così il target di riferimento”.

LE PUNTATE: INSTAGRAM, TIKTOK E GLI ALTRI SOCIAL PROTAGONISTI

Come realizzare stories creative su Instagram? Come creare post carosello per Linkedin? Cosa sono le transizioni su TikTok? In che modo si possono ottimizzare i video su Facebook? Sono questi alcuni dei quesiti delle Vitamine Social a cui la conduttrice e social media manager Piera Pastore, risponde puntata dopo puntata mostrando il “come si fa”. Attuali e vicini alle nuove generazioni, gli altri temi di questa terza stagione sono: le transizioni per i video su TikTok e i Reels di Instagram, le potenzialità di Twitter, la divisione in capitoli dei video su Youtube, i “Link in Bio” per Instagram, le musiche virali da usare su TikTok.

Il format è realizzato in collaborazione con il blog Scrivania Creativa e il Constructive Network con la media partnership di MIGA Web TV, Ore12Web e il Nuovo Baracchino. Le puntate realizzate sono 5, disponibili sui canali social di AD Communications Facebook, Instagram e YouTube. Le altre puntate saranno pubblicate per tutto il mese di giugno ogni mercoledì.

