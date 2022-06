Mr Rain annuncia le date estive del suo Crisalidi Tour

Il rapper e produttore italiano MR RAIN, da 12 dischi di platino e hit di successo come I Grandi non Piangono e Fiori di Chernobyl, annuncia le date estive del suo CRISALIDI TOUR, prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

Il tour partirà venerdì 7 luglio a Sedilo (CA) al Sedilo Pop Fest, proseguirà poi sabato 9 luglio a Novara all’ Ex Caserma Passalacqua – Estate Novarese, venerdì 15 luglio a Bergamo al Lazzaretto, giovedì 4 agosto a Valmontone (RM) all’Area Eventi Valmontone Outlet, domenica 14 agosto a Olbia al Red Valley Festival e terminerà venerdì 9 settembre ad Alghero (SS) all’Anfiteatro Mariapia.

Mattia Belardi, in arte MR RAIN, dopo aver debuttato con il primo mixtape Time 2 Eat, pubblica il suo primo disco ufficiale, Memories, nel maggio 2015, totalmente autoprodotto. Il singolo che lo porta al successo è Carillon con oltre 20 milioni di views su YouTube, seguito dal brano, uscito nel 2020, Fiori di Chernobyl, che in breve tempo ha conquistato le classifiche delle principali hit italiane. Nel 2021 ha pubblicato l’album Petrichor, da cui è stato estratto il singolo Meteoriti, presentato anche a Battiti Live in quella stessa estate. Il 18 marzo 2022 ha pubblicato il suo ultimo disco Fragile un album che in dieci inediti, dipinge diverse sfaccettature delle sue fragilità come uomo e come artista.

I biglietti sono già in vendita su vivoconcerti.com ad eccezione della data di Bergamo, per la quale saranno disponibili online a partire da giovedì 9 giugno alle ore 14.00 e nei punti vendita autorizzati a partire da martedì 14 giugno alle ore 14.00. Le date di Sedilo (CA) e Valmontone (RM) sono a ingresso libero.

CALENDARIO DATE:

Venerdì 07 luglio 2022 | Sedilo (CA) @Sedilo Pop Fest

Sabato 09 luglio 2022 | Novara @Ex Caserma Passalacqua – Estate Novarese Venerdì 15 luglio 2022 | Bergamo @Lazzaretto

Giovedì 04 agosto 2022 | Valmontone (RM) @ Area Eventi ValmontoneOutlet

Domenica 14 agosto 2022 | Olbia @Red Valley Festival (opening in giornata con Dimitri Vegas & Like Mike)

Venerdì 09 settembre 2022 | Alghero (SS) @ Anfiteatro Mariapia (+ Gaia + Fulminacci)

