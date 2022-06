Vettosi: nuovo singolo “Cagn Marcia” insieme a Night Skinny

VETTOSI è qui e non ha intenzione di andare da nessuna parte.

Il percorso fatto finora gli dà ragione. Quando cresci con la fame negli occhi non ti fermi finché non hai raggiunto i tuoi obiettivi, il giovane rapper napoletano lo sa ed è pronto più che mai ad affrontare nuove sfide.

“CAGN MARCIA” (Italia concerti in collaborazione con Thaurus, sotto licenza esclusiva Universal Music Italia) ne è la prova : una vera e propria dichiarazione di intenti. Al suo fianco troviamo NIGHT SKINNY, producer tra i più importanti e stimati della scena urban italiana.

Il singolo, fuori ovunque da mercoledì 1 giugno, è disponibile in streaming e in digital download al seguente link: https://thaurus.lnk.to/CAGN-MARCIA.

“Cagn Marcia è nata dalla voglia di farmi valere e ascoltare davvero – racconta Vettosi – Voglio che stavolta le persone capiscano che ci sono e che sono pronto a mettermi in gioco. Sul serio. Ho voglia di fare chiarezza. Il pezzo è un benger ma è serio perché io sono serio. Per me non è un gioco, è la mia vita e io sono qui per restare. La gente deve capire ma deve essere la mia musica a parlare. Night Skinny ha completato il quadro e ha reso questa mia pretesa forte e chiara. È stato un onore lavorare con lui, è nato tutto spontaneamente, e in questo pezzo la sua energia ha fatto esplodere la mia”.

Aggiunge Night Skinny: “Sono felice di aver lavorato alla produzione di questo singolo, è venuto fuori durante una delle tante sessioni che ho fatto in giro per l’Italia. Vettosi è una delle migliori promesse della nuova scena e la sua è una penna importante, sono fan della realtà che stanno costruendo”.

La traccia è stata anticipata dal singolo “GOOD DAY” (https://thaurus.lnk.to/goodday e video https://youtu.be/GmeuY1FpcfE; Italia concerti in collaborazione con Thaurus, sotto licenza esclusiva Universal Music Italia) prodotto da Ceru167 e Dat Boi Dee.

In questo pezzo l’artista si ferma e osserva tutto ciò che lo circonda, i passi che ha fatto, la fame che ha negli occhi per raggiungere i propri obiettivi, le persone che gli sono vicine e che lo hanno supportato fino a questo momento e pensa che alla fine comunque “è nu good day”.

