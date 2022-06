I rapporti di coppia possono avere mille sfumature.

Ognuno vive le relazioni in maniera diversa, in “FIORI VIOLA” (47Milano, distribuito da Island Records Italy/Universal Music Italy), infatti, vediamo come i tre artisti raccontano le loro esperienze e i sentimenti che provano all’interno della coppia.

Il singolo nato dall’unione di Tome, Rico Rua e Venis e prodotto dal collettivo 47Milano di cui fanno parte, sarà fuori ovunque venerdì 3 giugno. Già disponibile in pre-save: https://presave.umusic.com/fioriviola.

“Il brano è nato in maniera spontanea durante una session di studio. Chiacchierando ci siamo confrontati e abbiamo portato alla luce diversi e personali punti di vista su alcune relazioni che abbiamo vissuto – raccontano gli artisti – ‘FIORI VIOLA’ si apre con le barre di Tome che racconta gli aspetti contraddittori del carattere della sua fidanzata, per poi passare a Rico e al rapporto tossico in cui era intrappolato. Infine è il turno di Venis che sottolinea come il denaro possa ammaliare e colmare delle mancanze nella vita, ma bisogna stare attenti”.

47Milano è un gruppo di producer che si muove con uno stile unico nella creazione di musica per diversi giovani talenti della scena urban italiana. 47 collabora con diversi musicisti creando un mix di sonorità che spazia tra la musica black e l’elettronica europea. Le loro produzioni sono caratterizzate da un sapore futuristico e, tra drum solide e ritmi ipnotici, raccontano storie e scorci di vita di vissuta che convergono nel loro HQ di Milano.

https://www.instagram.com/47milano/

https://www.instagram.com/tome9code/

https://www.instagram.com/ricorua47/

https://www.instagram.com/venis47/

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia