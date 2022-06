“CARP Associazione di Promozione Sociale” o, in breve, “CARP APS” è un’associazione operante senza fini di lucro, liberamente costituita per l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale da organizzarsi prevalentemente presso lo spazio espositivo Pallavicini 22 Art Gallery o presso la villa GHIGI-PAGNANI che ospita l’omonima Collezione e Archivio. La sede legale di CARP APS – acronimo di Collezioni, Arte, Ricerca, Promozione – è a Ravenna in viale Giorgio Pallavicini 22.

L’attività di CARP APS è rivolta a:

CARP per il sociale

La prima collaborazione è dedicata a A.L.I.Ce. – Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale ONLUS in collaborazione con Associazione Alzheimer Ravenna ODV e con Associazione Ravenna Parkinson ONLUS a conclusione di un loro progetto dedicato all’ Arteterapia. Esposizione programmata presso lo spazio espositivo PALLAVICINI22 Art Gallery dal 1 al 3 Luglio 2022.

CARP per le scuole

La prima collaborazione è dedicata all’ Istituto Tecnico Commerciale G.Ginanni di Ravenna –indirizzo Turismo – a conclusione di un progetto del Prof. Luca Maggio dedicato alla fotografia. Esposizione programmata presso lo spazio espositivo PALLAVICINI22 Art Gallery dal 28 al 30 ottobre 2022.

CARP raccolta fondi

E’ allo studio un progetto di raccolta fondi per la manutenzione ordinaria della fontana ARDEA PURPUREA in piazza della Resistenza a Ravenna, ideata da Marco Bravura. Una manutenzione ordinaria e programmata scongiura interventi di restauro che potrebbero rivelarsi invasivi su un’opera in mosaico situata in un’area a cielo aperto. CARP per la città, al fianco della Pubblica Amministrazione.

Workshop di CARP

A partire dall’anno 2023 si organizzeranno seminari o incontri dedicati alle arte visive rivolti ai soci.

CARP Serata con artista

Incontri dedicati ai soci presso Villa Ghigi-Pagnani che ospita l’Archivio Collezione Ghigi-Pagnani. Roberto Pagnani, artista e curatore della Collezione, presenta un artista unitamente ad alcune sue opere in un contesto particolarmente suggestivo. Trattandosi di uno spazio privato, gli incontri saranno a numero chiuso e su invito.

