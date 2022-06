“Fuori testa” è il nuovo singolo di Emme Mash

“Fuori Testa” è il secondo singolo ufficiale di Emme Mash in questo 2022, dove l’artista si catapulta nel mondo del pop; come ha dimostrato in “Mon Amour”.

Lorenzo attraverso il brano descrive il suo stato d’animo, dove l’amore regna incontrastato, alternando momenti di gioia e di ripensamenti.

Il riff di chitarra è energico e armonioso, accompagnato da una strumentale in 4/4 che ha dei richiami Rock.

Il brano, scritto e composto da Lorenzo Cosucci, è disponibile in streaming e download su tutte le piattaforme e store digitali dal 27 maggio, distribuito da ADA Music Italy con edizioni a cura di DF Group, Collettivo Funk e Clockbeats.

Biografia

Lorenzo Cosucci in arte “Emme Mash” è un artista perugino classe 1999 che inizia il suo percorso ufficiale nel 2020 pubblicando il suo primo singolo “Bumaye”.

Da allora ha sperimentato diversi generi e melodie acquisendo una grossa padronanza nel genere Indie\Pop.

Dal 2021 è entrato a far parte del team di F.A.A.K Records che lo gestisce in tutti i suoi passi realizzando tra i vari progetti il documentario “Durante Alighieri detto Dante” con Alessandro Barbero per la redazione Rai, andando in diretta tv raggiungendo migliaia di spettatori e suonando a diversi eventi nel panorama umbro tra cui l’apertura di Stokka e Madbuddy.

Il 2022 è l’anno di uscita dei suoi progetti principali di cui solo due sono usciti “Babe” con Panama Era e “Mon Amour” che rispecchiano quello che sarà il progetto futuro di Emme Mash ricco di collaborazioni importanti.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia