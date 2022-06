Sabato 25 giugno 2022 è in programma il settimo appuntamento del progetto Cinema Ciclismo Turismo al Museo del Ghisallo, l’innovativo progetto multisensoriale del Museo del Ghisallo, promosso da Lombardia Musica in sinergia con il Museo del Ghisallo.

Il progetto, realizzato nell’ambito del programma biennale del distretto culturale del lago di Como chiamato PIC, UN TESORO DI TERRITORIO, finanziato da Regione Lombardia e coordinato e sostenuto dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, vuole rappresentare una modalità nuova per la piena valorizzazione di una risorsa territoriale importante, quale appunto è il Museo collocato nel Comune di Magreglio.

Sarà un’immersione a cinque cerchi, quella di sabato 25, con inizio alle ore 12, un tuffo nello spirito olimpico che si collega alla mostra “Oltre i cinque cerchi” inaugurata recentemente nella sala espositiva dedicata alle mostre temporanee del Museo del Ghisallo. Immagini che battono il tempo della musica, e viceversa, con una composizione ancora una volta inedita, realizzata ed eseguita dal maestro Spinosa che ci proietta nell’aurea sfera dell’Olimpismo, con la precisa, alta percezione dell’emozione ai massimi livelli per chi fa dello sport – olimpico – la propria vita e missione. E il museo del ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio vuole ricreare questo legame strettissimo. Emozione azzurra che va Oltre i cinque cerchi.

Note inedite del Maestro Rossella Spinosa per una nuova esperienza multisensoriale che va ad arricchire il patrimonio iconografico e musicale dell’Archivio Digitale del Museo del Ghisallo_AcdB.

Sul fronte musicale, per questo episodio, la musica grazie a Rossella Spinosa sarà ancora il collegamento alla passione per il ciclismo, per la storia della nostra terra e per l’arte e gli artisti che l’hanno resa celebre ai massimi livelli.

Olimpiade del 1960

“L’Olimpiade del 1960 è stata il simbolo della Rinascita italiana, di un’Italia che usciva a pezzi dal secondo conflitto mondiale e che provava a rialzarsi e riemergere con tutte le proprie forze. La musica, in questo caso, pur evidenziando l’avventura, la lotta, la passione della gara, inneggia a questa rinascita, a questa speranza verso un futuro diverso e migliore, in un’atmosfera di aspettativa e di positività”.

Questa è la profonda scelta compositiva di Rossella Spinosa, docente al Conservatorio di Mantova, il Maestro compone da sempre musiche per il cinema muto e ad oggi ha realizzato oltre 120 titoli cinematografici, diventando un punto di riferimento per cineteche, teatri e orchestre.

IL PROGETTO CCT – Cinema, Ciclismo, Turismo al Museo del Ghisallo

Anche quest’anno l’attività si concentrerà nella sala cinematografica del Museo, con la realizzazione di una serie di appuntamenti dedicati alla riscoperta di un patrimonio filmico speciale, ovvero non sonoro, musicato dal vivo, con musiche originali, nonché con la riscoperta di documentari e materiali dell’Archivio Digitale dei Musei del Ghisallo e AcdB, in grado di narrare la storia del Ciclismo. Ma non di meno il progetto vuole rappresentare una innovativa spinta al turismo, mediante una riscoperta del nostro territorio, con il montaggio di appositi video di valorizzazione dei luoghi, delle sue modifiche nel tempo, con uno speciale focus sempre sullo sport (il ciclismo naturalmente in maniera prioritaria).

L’effetto indotto, sperimentato con successo già nel 2021 (nonostante la Pandemia!) è di creare eventi in grado di attrarre pubblico e visitatori. L’anima compositiva dell’intero progetto è Rossella Spinosa, una delle compositrici più stimate e affermate a livello internazionale nella sonorizzazione del cinema muto, che ha ad oggi musicato oltre 120 pellicole storiche, divenendo la firma musicale della Cineteca Umanitaria già da diversi anni.

Il prossimo appuntamento sarà il 9 di luglio e sarà dedicato al Tour de France, a pochi giorni dal suo inizio della 109° edizione.

