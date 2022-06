Rugby: Itinera CUS Torino promosso nel Peroni TOP10

L’Itinera Cus Torino conquista per la prima volta nella propria storia il diritto a disputare il Peroni TOP10, riportando il capoluogo piemontese nel massimo campionato a 42 anni esatti dalla retrocessione dell’Ambrosetti.

Questo il verdetto emesso dalla terza ed ultima giornata della Pool Promozione della Serie A, con il XV universitario allenato da Lucas D’Angelo che ha espugnato per 25-29 il Campo dell’Unione, casa della Capitolina, in fondo a ottanta minuti ben più vibranti di quanto i pronostici della vigilia avessero reso lecito attendersi.

Imbattuto in stagione regolare ed a segno con buon margine nel primo turno della Pool contro Valsugana, il Cus Torino è arrivato da favorito nella Capitale, ma ha dovuto soffrire sino al fischio finale di Frasson prima di poter dichiarare sconfitti gli uomini di Andrea Cococcetta, protagonisti davanti al pubblico di casa di una prestazione da ricordare.

Dopo un allungo iniziale dei padroni di casa sul 9-0 con tre calci piazzati l’incontro ha vissuto in sostanziale equilibrio nel punteggio, con la Capitolina abile a sfruttare tutte le occasioni dalla piazzola e a difendere con coraggio per contenere i tentativi dei piemontesi, per quasi tutto l’incontro dominanti in mischia e sui punti d’incontro, di spaccare l’incontro.

Quando sul cronometro rimanevano una manciata di minuti erano i padroni di casa avanti nel punteggio, 25-22, ed era allora che il Cus, sotto pressione, riusciva a produrre il miglior rugby della giornata, con un lungo attacco multifide che fiaccava la difesa rossoblù che finiva per concedere, ad un minuto dal termine, lo spazio alla marcatura decisiva degli universitari, che con il tuffo oltre la linea dell’ala Civita potevano festeggiare la storica promozione in Peroni TOP10.

Roma, “Campo dell’Unione” – domenica 5 giugno 2022



Serie A, Pool Promozione – III giornata

UR Capitolina v CUS Torino 25-29

Marcatori: p.t. .3’ cp. Romano (3-0); 9’ cp. Romano (6-0); 17’ cp. Romano (9-0); 21’ meta di punizione Torino (9-7); 37’ m. Innocenti t. Romano (16-7); s.t. 3’ cp. Reeves G. (16-10); 8’ cp. Reeves G. (16-13); 13’ cp. Reeves G. (16-16); 18’ cp Reeves G. (16-19); 20’ cp. Romano (19-19); 28’ cp. Romano (22-19); 32’ cp. Reeves G. (22-22); 34’ cp. Romano (25-22); 39’ mt. Civita t. Reeves G. (25-29)

Unione Rugby Capitolina: Romano; Corvisieri (6’st Mastrangelo); Innocenti; Fiore; Santoro (20’st Orelli); Buchalter; Vannini (9’st Crivellone); Faccenna; Zandri; Montuori (15’st Cerqua); Ragaini; Trapasso (20’st Zuin); Ungaro (5’st Sterlini); Rampa (5’st Castelnuovo); Parlati (32’st Berardi)

All. Cococcetta

Itinera CUS Torino: Reeves E.; Civita; Bakchellian; Groza; Caiazzo (29’ Monfrino); Reeves G.; Cruciani; Ursache; Quaglia; Pedicini; Ciotoli (20’st Spinelli); Piacenza; Liguori (27’st Racca); Sangiorgi (13’st Caputo); Modonutto (20’st Valleise)

All. D’Angelo

Arbitro: Alex Frasson (TV)

Assistenti: Daniele Pompa (PE), Luigi Palombi (PG)

Quarto Uomo: Vincenzo Iavarone (PG)

Calciatori: Romano (URC) 7/7, Reeves G. (CUS) 6/6;

Note: PT 16-7. Giornata calda, terreno di gioco in decenti condizioni, spettatori 1500 circa.

Federugby.it

Altri articoli di Rugby su Dietro la Notizia