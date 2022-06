Esce venerdì 3 giugno 2022 “Neon“, il nuovo singolo del duo milanese Nolo che torna con un nuovo capitolo dopo il precedente singolo “Le vite degli altri“. Un brano che segna l’inizio dell’estate milanese, che si muoverà tra bevute e lotte interiori.

La band che prende il nome dal noto quartiere della città meneghina prosegue sul nuovo percorso già segnato presentando piccoli manifesti generazionali che li rendono tra i più interessanti della scena indipendente.

“Neon” è un controsenso: suonarla ed ascoltarla ci fa venire voglia di muoverci, di vivere, di credere, ma nasce da un momento in cui stavamo lentamente crollando a livello emotivo. Parla di quelle notti di bevute, dove sei costretto a fare i conti con te stesso e spesso non ti piace ciò che trovi. È una sorta di inno a quella parte di noi stessi che vorremmo prendere a pugni, come fosse il nostro peggior nemico: il primo a criticarci, a bloccarci, a tapparci le ali. Ogni tanto fa bene litigare con sé stessi, urlarsi in faccia la verità delle cose è il primo passo per far pace con ogni lato dell’essere. La canzone è il nostro modo di dire: “risolviamo il casino che abbiamo dentro… o quantomeno copriamolo di tequila!”

Bio:

I Nolo nascono fra i banchi di scuola media, Simone Milani e Giulio Milanesi iniziano a suonare assieme, dopo le lezioni, in una piccola sala prove nel loro quartiere a Nord di Milano.

Dopo anni di esperienze live nella scena underground meneghina, nel 2020 esce il loro primo album “Drive-in” sotto il nome di “Nolo”, in onore di quel quartiere (North of Loreto) cresciuto e sbocciato proprio come il progetto musicale.

L’idea del duo è quella di unire il Cantautorato Italiano, con il mondo sonoro del Pop internazionale, cercando, in ogni brano, una profondità sia testuale che musicale.

Il risultato di queste contaminazioni, ha portato la band a calcare palchi sempre più importanti, come quello del Teatro Ariston di Sanremo, dove i Nolo hanno vinto la 34esima edizione di Sanremo Rock.

