Milano. Palazzo Marino in musica

Domenica appuntamento con le viole del quartetto Esoteri Consort

Alle 11 in Sala Alessi. Ingresso gratuito, prenotazione a partire dalle ore 10 di domani sul sito

Domenica 3 luglio, alle ore 11 in Sala Alessi, nuovo appuntamento con Palazzo Marino in Musica, rassegna musicale giunta alla sua undicesima edizione che quest’anno esplora tra le altre cose il rapporto tra musica e matematica. Protagonista del prossimo concerto, dal titolo M1F0_tensione e quiete, sarà il quartetto di viole Esoteri Consort con Alessia Travaglini (viola soprano), Silvia De Rosso (viola tenore), Gabriele Landillo (viola basso) e Anais Lauweart (viola basso), propone un viaggio che da Biagio Marini passa per Trabaci, Frescobaldi, Purcell, Salvatore senza dimenticare l’immenso contributo di Johann Sebastian Bach.

Del resto, come spiegano gli stessi artisti di Esoteri Consort, “quando si parla di musica con riferimenti numerologici non si può che parlare di una delle ultime opere di Bach: Die Kunst der Fuge (L’arte della fuga), una raccolta di fughe e canoni, in cui l’autore esplora sistematicamente tutte le possibilità offerte da un semplice tema in re minore elaborato secondo diverse tecniche compositive, come il rovesciamento speculare degli intervalli, il processo di aumentazione e diminuzione ritmica, la derivazione di temi dal tema principale e via dicendo.

Bach non specifica con quali strumenti si possano suonare questi contrapuncti facendoci desumere che sia una raccolta di composizioni a scopo didattico; il consort di viole da gamba riesce perfettamente a coprire l’estensione delle voci, senza dover fare alcun tipo di riadattamento”.

Come tutti i concerti della rassegna l’inizio è previsto domenica mattina alle ore 11 in Sala Alessi. I biglietti d’ingresso sono gratuiti con prenotazione: a partire dalle ore 10 del giovedì che precede ogni concerto è possibile prenotarli online sul sito www.palazzomarinoinmusica.it oppure ritirare quelli cartacei disponibili presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Piazza Scala in piazza della Scala 6 oppure dall’ingresso di via Manzoni 10.

La rassegna Palazzo Marino in Musica è realizzata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale ed è organizzata da EquiVoci Musicali. Le istituzioni coinvolte nel 2022 come partner sono Comune di Milano, Fondazione Pasquale Battista, MM spa, la Centrale dell’Acqua e il Conservatorio G. Verdi di Milano.

La rassegna è sostenuta da Intesa Sanpaolo. Sponsor tecnico Fazioli.

La direzione artistica è a cura di Davide Santi e Rachel O’Brien.

Palazzo Marino in Musica

Stagione 2022, XI Edizione

Simmetrie, numeri e proporzioni

Sala Alessi – Palazzo Marino

Direzione Artistica: Davide Santi e Rachel O’Brien

Organizzazione: EquiVoci Musicali

www.palazzomarinoinmusica.it

www.comune.milano.it

