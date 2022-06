La 66esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia parte con la musica. Svelato il cast del Kiss Kiss Play Summer Live 2022, l’evento in cui la musica più bella suona dal vivo.

Si parte domani, venerdì 3 giugno, con il concerto – spettacolo di dieci grandi nomi della musica italiana di ultima generazione alle 22. In Piazza Municipio ad Amalfi, salgono sul palco Valentina Parisse, Matteo Romano, Follya, Giordana Angi, Sal Da Vinci, Sissi, Riki, Clementino, The Kolors, Francesco Gabbani. Pippo Pelo e Adriana Petro presentano la prima tappa dell’evento in cui la musica più bella suona dal vivo.

Il racconto della serata sui social sarà affidato a Marco e Raf, conduttori del programma “Dedikiss”. A supporto ci saranno Lucilla Nele che conduce il programma “STASERA CHE SERIE” e che per l’occasione in più momenti salirà sul palco per interagire con il pubblico straniero presente in piazza e lo farà grazie alla presenza di Paolo Franceschini e Ciro Limatola, conduttori de “I CORRIERI DI KISS KISS” nascosti tra pubblico e piazza.

L’accesso al concerto è gratuito e consentito sino al raggiungimento della capienza prevista dal piano di sicurezza dell’evento.

Sabato 4 giugno: mini-palio remiero con equipaggi misti, presentazione degli equipaggi della Regata, Corteo Storico e spettacolo pirotecnico. Domenica 5 giugno il momento agonistico: la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare.

Amalfi è già in festa e gli alberghi full: per venire incontro alle esigenze dei cittadini residenti, dei tanti turisti e dei visitatori che raggiungeranno la città al link https://comune.amalfi.sa.it/notizie/regata-storica-le-info-su-viabilita-vie-del-mare-e-trasporto-su-gomma/ una serie di informazioni utili legate alla viabilità, al trasporto marittimo e su gomma ma anche su come seguire l’evento in Tv e in streaming.

L’organizzazione sconsiglia di raggiungere Amalfi in auto/moto e raccomanda l’utilizzo di mobilità via mare.

