Il Festival della Comunicazione quest’estate è protagonista non solo a Camogli e in Liguria ma anche a Roma. Il Comune di Roma, e in particolare l’Assessorato alla Cultura, ha infatti scelto Frame-Festival della Comunicazione per alcuni dei più importanti appuntamenti dell’Estate Romana 2022, che vedranno sul palco personalità di spicco della cultura italiana come Stefano Massini, Maurizio Bettini e Mario Tozzi.

Il primo appuntamento, che inaugura il cartellone di eventi speciali gratuiti dell’Estate Romana, è al Campidoglio per domenica 26 giugno alle ore 21:00.“Il Campidoglio e le sue storie” è l’evento inedito di e con Stefano Massini, recente vincitore come Best Play ai Tony Awards 2022 (primo italiano in assoluto), che vedrà un insolito dialogo con la piazza circostante, secolare custode di aneddoti e scenario di infiniti fatti e misfatti.

L’evento nasce da un’idea di Stefano Massini e Danco Singer, è prodotto da Frame-Festival della Comunicazione con le musiche eseguite dal vivo di Stefano Corsi e rientra nell’ambito programma promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE.

Stefano Massini sarà protagonista di un insolito e originale monologo-dialogico capace di ammaliare il pubblico e di dare voce alla storica piazza romana: la vecchia signora – con le sue architetture e le sue sculture che si prestano non solo come perfette quinte teatrali, ma che diventano protagoniste e interlocutrici – si racconta, fiera di ricostruire fatti e misfatti di cui nei secoli è stata scenario.

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre sarà invece la volta di “Essere Enea, Essere Romolo, Essere Numa – tre eroi culturali romani”, una tre giorni all’Auditorium dell’Ara Pacis che è anche un ciclo di conferenze che avrà come protagonista Maurizio Bettini con la partecipazione di Jacopo Rampini.

Da un’idea di Maurizio Bettini e Danco Singer e prodotto da Frame-Festival della Comunicazione, il ciclo consiste di tre reading per raccontare Roma che fu per molti secoli “la” città per eccellenza, recuperando storie, leggende, narrazioni sulle quali si è fondata l’identità di una comunità, di una istituzione capace di dominare il mondo, di un crogiuolo di civiltà e di cultura.

E l’Estate Romana del Festival della Comunicazione prosegue poi con “Transizioni” da venerdì 14 a domenica 16 ottobre presso la Biblioteca Laurentina.

Un evento curato da Mario Tozzi e prodotto da Frame-Festival della Comunicazione, un festival dedicato alla cultura della sostenibilità a Roma, la città che fin dalla notte dei tempi tiene insieme cultura e ambiente: il contesto ideale per raccogliere, sotto la cura scientifica di Mario Tozzi, scritture, racconti e happening musicali che, partendo dall’ambiente e dalle tematiche ecologiche, spaziano fino alla letteratura, all’archeologia e alla filosofia, tenendo conto del territorio e legandosi alla cultura necessaria alla sostenibilità ambientale.

La transizione ecologica, e non solo energetica, è per questo diventata un obbligo per il mantenimento delle vite e del benessere di tutti noi. “Transizioni” è l’occasione per riflettere e per costruire una nuova consapevolezza culturale ambientale.

