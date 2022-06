Dopo il successo dell’edizione 2021 che ha raccolto oltre 15.000 presenze, 80.000 visualizzazioni e 27.000 geolocalizzazioni, sia in Italia che all’estero, riparte Maco Festival dal 02 luglio al 15 settembre 2022 all’interno della Clouds Arena – Paestum (Sa)

Sul prestigioso palco si esibiranno

BLANCO – 2 LUGLIO

ANA MENA – 4 LUGLIO

CAPOPLAZA – 23 LUGLIO

CARMEN CONSOLI – 27 LUGLIO

GUÉ – 30 LUGLIO

DINSIEME – 04 AGOSTO

JIMMY SAX – 12 AGOSTO

COEZ – 15 AGOSTO

FRANCO126 – 19 AGOSTO

La Clouds Arena ospiterá anche i live di

FIORELLO – 15 e 16 LUGLIO

COCA COLA SUMMER FESTIVAL – 29 LUGLIO

ALESSANDRO SIANI – 16 AGOSTO

ARIETE – 22 AGOSTO

NINO D’ANGELO – 23 AGOSTO

RKOMI – 27 AGOSTO

Biglietti disponibili al seguente link https://linktr.ee/clouds_arena

Anche in occasione dell’edizione 2022 MACO FESTIVAL fa così la propria parte per risollevare uno dei settori più colpiti degli ultimi due anni e, forte dell’identità musicale, culturale, istituzionale e sociale acquisita nel tempo, si conferma ancora una volta un importante strumento di promozione turistica.

Quest’anno, inoltre, MACO FESTIVAL ha deciso di supportare i nuovi talenti dello scenario musicale attuale sviluppando, insieme al magazine online “Indie Italy”, il progetto “Opening Act”, finalizzato alla selezione di 3 artisti emergenti per le aperture delle date di Coez e Franco126.

Un’iniziativa che ha visto la partecipazione di candidati da tutto il paese, con una prima selezione online e successivamente attraverso due live finali a Milano e Paestum. Un’occasione preziosa pensata per dare la possibilità ad artisti meno affermati di esibirsi su un palco prestigioso e importante come quello della CLOUDS ARENA.

Sarà nuovamente l’affascinante CLOUDS ARENA di Paestum (SA) a fornire la location perfetta per rendere le performance ancora più suggestive e cariche di energia. Uno spazio mozzafiato e senza tempo, posto a pochi passi dal sito archeologico di fama internazionale nel Cilento, che nell’edizione 2021 ha raccolto più di 15.000 partecipanti, 80.000 visualizzazioni sui social e 27.000 geolocalizzazioni sul web e ha visto esibirsi artisti del calibro di Ernia, Luché, Geolier, Manu Chao, Fast Animals And Slow Kids, Subsonica e La Rappresentante Di Lista.

Quest’anno la CLOUDS ARENA è pronta ad accogliere un pubblico ancora più numeroso, arrivando a una capienza massima di 15.000 presenze. Lo spazio, modulabile in base ai concerti, si estende su un’area di 20.000 metri quadrati su cui sono state allestite 2 tribune da 1200 posti totali e un parterre pedanato di 4000 metri quadrati, che ha una capienza di 10.000 persone e che, in occasione del live di Blanco, verrà esteso per poterne ospitare 5.000 in più.

Nei prossimi giorni verranno comunicati, sia sulle pagine di MACO FESTIVAL che su quelle del Comune di Capaccio-Paestum, tutti i dettagli relativi alle modalità di accesso e al ritiro dei biglietti del live di Blanco, previsto per sabato 2 luglio.

Rai Radio 2, media partner ufficiale del MACO FESTIVAL, racconterà la rassegna musicale dando voce ai suoi protagonisti. Sui social di Rai Radio 2 extra e contenuti speciali.

Ascoltaci su Rai Radio 2 e RaiPlay Sound e guardaci in Visual sul canale tv di Rai Radio 2 su RaiPlay!

Info e biglietti:

https://linktr.ee/clouds_arena

info@macofestival.eu

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

MACO FESTIVAL 2022

Clouds Arena

Via della Magna Grecia snc, Paestum (SA)

