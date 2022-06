Domani, 2 giugno, Il Volo interpreterà l’Inno d’Italia dai Fori Imperiali di Roma durante l’annuale parata della Festa della Repubblica, in diretta su Rai1. Lo scorso anno, sempre il 2 giugno, aveva avuto l’onore di interpretare “Il Canto degli Italiani” dall’Arena di Verona, trasmesso su Rai1 dopo il TG1 delle 20.30.

La sera del 2 giugno sarà nuovamente all’Arena di Verona, tra gli ospiti dell’evento DallArenaLucio.

Venerdì 3 e sabato 4 giugno parte dall’Arena di Verona il tour mondiale de IL VOLO!

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto saranno accompagnati da 42 elementi d’orchestra e da una band di 4 elementi. Un concerto che unirà i classici de Il Volo, raccolti nell’album “10 YEARS”, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco “IL VOLO SINGS MORRICONE” dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Il tour “Il Volo live in concert” continuerà poi nelle principali città europee, nel Nord America, in Giappone e in Australia. Qui le date aggiornate: https://www.ilvolomusic.com/tour/.

Altro importante appuntamento è quello del 22 giugno, in cui il trio apre il X Incontro Mondiale delle Famiglie a Roma, durante il Festival delle Famiglie alla presenza di Papa Francesco.

Di seguito le date del tour italiano:

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

29 giugno in Piazza Trento Trieste a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival

21 luglio in Piazza Grande a Palmanova

24 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre Del Lago (LU)

26 luglio al Foro Boario di Ostuni (BR) in occasione dell’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVAL

28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento

2 settembre in Piazza della Loggia a Brescia

3 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza

15 dicembre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino)

17 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero “10 Years – Live” del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.i

www.ilvolomusic.com –

www.instagram.com/ilvolomusic/?hl=it –

www.facebook.com/ilvolomusic/

