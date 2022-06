La scuola civica di Musica ‘Claudio Abbado’ compie 160 anni e, per l’occasione, il 13 e 14 giugno festeggi al Teatro Lirico ‘Giorgio Gaber’ di Milano con uno spettacolo di giovani per i giovani. Con due serate dedicate a ‘La bohème’ di Giacomo Puccini, eseguita in forma di concerto.

“Sarà uno spettacolo di giovani per i giovani – spiega Roberto Favaro, direttore della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado – realizzato con lo scopo di avvicinare un pubblico estraneo alla lirica. La nostra Bohème è concepita come un lavoro di squadra e di saperi integrati. L’opera, in forma di concerto, vede la partecipazione degli studenti di strumento, canto e direzione d’orchestra della nostra Scuola e la collaborazione della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e, nella fase iniziale, del corso di scenografia dell’Accademia di Brera. Lo spettacolo rientra nel Progetto Bohème Experience 2022, un percorso didattico sull’opera pucciniana che ha impegnato gli studenti dell’Istituto di Musica Classica per tutto l’anno accademico nella sede di Villa Simonetta”.

Sono molto felice – commenta il direttore generale del Teatro Lirico ‘Giorgio Gaber’ di Milano, Matteo Forte – di fare questo primo ‘esperimento’ con studenti e giovani artisti. È proprio questo lo spirito con cui abbiamo voluto restituire il Lirico a Milano: offrire un luogo di cultura che sia ‘del popolo’. Il Lirico deve essere in grado di accogliere ogni forma di arte aprendo le proprie porte a chiunque vorrà condividere le nostre proposte. In questo percorso i giovani hanno sicuramente un posto privilegiato. Speriamo di avviare così un percorso che possa continuare nel tempo”.

Il cast vede Viviana Nebuloni e Stefania Butti nel ruolo di Mimì e Mariano Sanfilippo e Alessandro Fantoni in quello di Rodolfo. Raffaele Emmolo è Marcello; Akihiro Shiraishi è Schaunard; Angelo Vitali è Colline; Gaia Nicosia e Viviana Nebuloni interpretano il ruolo di Musetta; Manuel Zanaga è Parpignol e un venditore ambulante; Sergente dei doganieri e Guardia è Ma Shuyang.

La Bohème della Civica Scuola Claudio Abbado vede inoltre la partecipazione straordinaria, nelle parti di Alcindoro e del signor Benoît, del baritono Armando Ariostini, artista versatile, capace di spaziare dal repertorio classico – operistico a quello contemporaneo, da ruoli buffi a drammatici.

Le letture sceniche sono curate dalla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi.

L’attrice Corinna Andreutti leggerà, all’inizio di ogni quadro, i testi tratti dal romanzo Scènes de la vie de bohème di Henri Murger (1851) inseriti nel libretto dell’opera di Puccini.

13 e 14 giugno 2022, Teatro Lirico Giorgio Gaber (Via Larga, 14) ore 20.30.

posto unico 15 euro

↗ 10 euro per docenti e studenti con attivazione codice sconto (info a.arcidiaco@fondazionemilano.eu)

Teatro lirico Giorgio Gaber

