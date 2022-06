È appena uscito il libro di Giuseppe Amedeo “L’ultima Caccia”

Nell’epoca dell’Inquisizione si cercano nuovi cacciatori. Aurelio, un ragazzo cresciuto in un monastero sotto la giurisdizione papale, è particolarmente portato per il tiro con l’arco. Nel suo diario narra il viaggio che compie dalla periferia di Roma alle montagne della Germania dove viene inviato per fronteggiare la diffusione dell’eresia. L’incontro con una particolare ragazza sarà fondamentale per concludere l’incarico. Imparerà che due cose non tornano indietro: una freccia scoccata e un’opportunità persa.

Autore, Giuseppe Amedeo nasce nel 1995 a Reggio Calabria. Appassionato di storia e arte, ha conseguito la laurea in Lettere e Beni Culturali all’Università della Calabria. Cresciuto leggendo Kafka e Dostoevskij, prosegue gli studi delle lingue straniere, tra le quali russo e rumeno. La lettura dei classici è la fonte di ispirazione per i suoi scritti. “L’ultima caccia” è il suo primo racconto.

