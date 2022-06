Parte da Bardolino l’estate 2022

Tornei Master, Top, Classic e Basic con in palio punti per ranking FIBA

Finals per lo Scudetto dal 5 al 7 agosto

Bardolino (Verona). Riparte il grande spettacolo del 3×3! Da oggi al 7 agosto migliaia di ragazzi e ragazze si sfideranno sui playground di tutto il Paese per dare vita alla seconda edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit, il progetto della Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con il proprio advisor commerciale Master Group Sport dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile che assegna il titolo di Campioni d’Italia 3×3.

Rispetto alla prima edizione, che lo scorso anno ha visto in lizza oltre 200 squadre e 1.000 atleti partecipanti divisi in più di 40 tornei in 18 Regioni d’Italia, la grande novità è rappresentata dalla presenza del title sponsor Estathé, il marchio del Gruppo Ferrero che apparirà in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2022 a cominciare proprio dall’Opening Tournament di Bardolino.

Non solo basket, ma anche tanto intrattenimento con il Title Sponsor Estathé che, con la FIP, condivide i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. È dal 1972, infatti, che il brand non solo disseta la voglia di sport, ma porta sul territorio italiano – da nord a sud – l’allegria, la voglia d’estate e la propria anima solare.

Durante le tappe Master e Top, Estathé animerà le pause tra una partita e l’altra proponendo – proprio come le sfide di NBA – giochi per poter vincere tanti premi, sorteggiando i partecipanti tra i presenti del pubblico. La mascotte di Estathé, inoltre, sarà pronta ad incitare il pubblico a tifare le squadre in campo e, in versione peluche, sarà consegnata ai primi tre classificati di ogni tappa e degli eventi speciali organizzati in ogni città. Per i più piccoli, infine, verrà allestito – accanto allo stand Estathé – un campo con mini canestri dove potranno cimentarsi nel gioco del basket per vincere numerosi gadget firmati Estathé.

I tornei del circuito sono stati suddivisi, in base alla loro importanza, in quattro fasce: Master, Top, Classic e Basic e ognuno di essi permetterà ai ballers di acquisire punti validi per il ranking FIBA (Federazione Internazionale di Basket). Le Estathé 3×3 Italia Finals, dal 5 al 7 agosto, assegneranno lo Scudetto 3×3 Open. La vincente del circuito guadagnerà un pass per la tappa di Utrecht del FIBA 3×3 World Tour.

Sarà possibile vedere le partite dell’Opening Tournament, a partire dai Quarti di finale (in programma il 4 giugno), in diretta streaming sul canale facebook ufficiale del circuito 3x3ItaliaOfficial

Promo EuroBasket 2022

Torna il Grande Basket in Italia. A 31 anni dall’ultima volta, il Campionato europeo fa tappa nel nostro Paese, con Milano che ospiterà dal 2 all’8 settembre il Girone C di FIBA EuroBasket 2022.

Nella prima fase della rassegna continentale, l’Italia affronterà Estonia (2 settembre), Grecia (3 settembre), Ucraina (5 settembre), Croazia (6 settembre) e Gran Bretagna (8 settembre). L’evento di Milano sarà una festa per la pallacanestro italiana, e per tutti i tesserati FIP delle squadre partecipanti all’Estathé 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit sarà ancora più vantaggioso poter partecipare grazie a una promozione ticketing a loro dedicata*.

Per aderire alla promo è necessario scaricare il modulo al seguente LINK e inviare il modulo compilato a ticketing.eurobasket@mgsport.com per ricevere i codici sconto per la propria squadra.

I biglietti in promozione, validi per una sessione di gioco, sono acquistabili sul sito eurobasket.basketball al seguente link https://bit.ly/3nEJjuQ

Di seguito i prezzi dedicati:

Categoria 2: € 49.00 – sessione pomeridiana (2 partite)

Categoria 2: € 55.00 – sessione serale (partita dell’Italia)

Categoria 3: € 35.00

Categoria 4: € 25.00

*La promozione non è valida per la partita Italia-Grecia del 3 settembre 2022

Altri articoli di basket su Dietro la Notizia