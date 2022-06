Nuovo appuntamento con la grande atletica leggera su Sky venerdì 3 giugno, con il World Athletics Continental Tour Gold, il circuito internazionale che propone la tappa polacca di Bydgoszcz.

Il meeting, denominato Irena Szewinska Memorial, in onore della grande velocista e lunghista polacca e giunto alla quarta edizione, verrà trasmesso in diretta alle ore 18 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con la telecronaca di Nicola Roggero e il commento di Stefano Baldini.

Tra le competizioni più attese in programma allo Stadio Zdzisław Krzyszkowiak della città polacca, figurano quelle dei lanci, con gare di altissimo livello, in particolar modo nel martello, con in primo piano le stelle polacche Pawel Fajdek e Wojciech Nowicki, tra gli uomini, e Anita Wlodarczyk, tra le donne.

Nelle gare sulle distanze brevi, da segnalare quelle dei 100 metri, con in pista, tra gli uomini, il nigeriano Raymond Ekevwo, 10.04 di personale quest’anno, e tra le donne la finalista olimpica Michelle-Lee Ahye di Trinidad e Tobago.

Nell’alto, assente il recordman mondiale, lo svedese Duplantis, da seguire con partiolare attenzione l’americano Christopher Nielsen, medaglia d’argento a Tokyo e capace di superare i sei metri tanto all’aperto, quanto al coperto.

