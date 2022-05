Con l’Italia tra le grandi protagoniste al via, parte domani, anche su Sky e in streaming su NOW, l’edizione 2022 della FIVB Volleyball Nations League femminile (VNL), che si concluderà a metà a luglio. Un’edizione itinerante lunga tre settimane di gioco con 16 nazionali iscritte, divise in due gironi da 8 squadre ciascuno, impegnate nel turno preliminare in programma in diverse città.

Italia in Turchia nella Pool 2 fino al 5 giugno e tutti gli incontri della nazionale guidata da Davide Mazzanti, campione d’Europa nel 2021, verranno trasmessi in diretta, a partire dall’esordio di domani ad Ankara contro le padrone di casa. Inizio match ore 17.30, da seguire su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Oltre a Italia e Turchia, ad Ankara giocheranno anche Belgio, Serbia, Thailandia, Cina, Bulgaria e Olanda e, dopo la sfida alle turche, le Azzurre disputeranno altri tre match, con il Belgio, giovedì 2 giugno alle 18, con l’Olanda, venerdì 3 alle 15, e con la Cina, sabato 4 sempre alle 15, tutti con la telecronaca di Roberto Prini e il commento di Rachele Sangiuliano.

Del girone di Ankara, Sky trasmetterà in tutto cinque partite, le quattro dell’Italia e Belgio-Serbia del 1° giugno, tutte in diretta.

Al termine dei preliminari, le fasi a eliminazione diretta, con la Final 8 che si giocherà ad Ankara dal 13 al 17 luglio e che prevede i quarti di finale, ai quali accederanno le prime quattro di ogni girone, le semifinali e le due finali, quella per il 3° e 4° posto e quella per il titolo.

Contemporaneamente, negli Stati Uniti è in programma la Pool 1, con altre otto nazionali impegnate nella corsa alla Final 8 di Ankara.

Dopo la prima settimana ad Ankara, l’Italia disputerà la seconda in Brasile, nella capitale Brasilia, dal 14 al 19 giugno, e la terza, quella che chiuderà la fase preliminare, a Sofia, in Bulgaria, dal 28 giugno al 3 luglio.

Nata nel 2017 per volere della FIVB, la Federazione Internazionale di Volley, e con la prima edizione disputata l’anno seguente, la Volley Nations League femminile è stata disputata fin qui in tre occasioni e ha sempre avuto una sola nazionale vincitrice, quella degli Stati Uniti.

Poi, il 9 giugno, il via alla Nations League maschile, con l’Italia impegnata a Ottawa, in Canada, da seguire su Sky e in streaming su NOW.

La programmazione Sky della prima settimana della Pool 2 di Ankara della Nations League femminile

Martedì 31 maggio

ore 17.30 Turchia-Italia Sky Sport Uno e in streaming su NOW diretta

(telecronaca Roberto Prini; commento Rachele Sangiuliano)

Mercoledì 1° giugno

ore 14.30 Belgio-Serbia Sky Sport Uno e in streaming su NOW diretta

(telecronaca Roberto Prini)

Giovedì 2 giugno

ore 18 Belgio-Italia Sky Sport Uno e in streaming su NOW diretta

(telecronaca Roberto Prini; commento Rachele Sangiuliano)

Venerdì 3 giugno

ore 15 Olanda-Italia Sky Sport Uno e in streaming su NOW diretta

(telecronaca Roberto Prini; commento Rachele Sangiuliano)

Sabato 4 giugno

ore 15 Cina-Italia Sky Sport Uno e in streaming su NOW diretta

(telecronaca Roberto Prini; commento Rachele Sangiuliano)

Sky Sport

Altri articoli di Pallavolo su Dietro la Notizia