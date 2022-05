“Senza te”, è il nuovo singolo dei Dharma Music Tribe

Dal 27 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Senza te”, il nuovo singolo dei Dharma Music Tribe.

“Senza te” è un brano pop, rock melodico, con incursioni di elettronica, violini e pianoforte. Ritmo ballabile e coinvolgente, testo ironico ma profondo, il cui sfondo racconta la vita quotidiana, le pene d’amore, i ricordi di una vecchia storia, la lotta interiore che sfocia nella forza di reagire.

Potente, bellissima e melodiosa la voce di Susanna Regazzi, che intercala la voce maschile come rispondendogli, sfociando in alcuni casi in piacevoli duetti. Il violino in sottofondo racconta la tristezza e la gioia, il pianoforte la speranza, la chitarra elettrica la voglia di andare avanti.

Spiega il gruppo a proposito del brano: “Senza di te è tutto più difficile, ma il sole tornerà a sorgere. Life follows its show, even without you…Dharma music tribe, modern angels: nuova musica per una nuova consapevolezza”.

Il video di “Senza te” racconta una storia divertente e dinamica, ma anche poetica e profonda. Il tema è una separazione: non è mai facile abituarsi quando l’amore improvvisamene svanisce.

Dopo qualche brutta figura, qualche evento imbarazzante, finalmente rincontra la ragazza sognata aiutato dal fato: ecco che la sua tristezza, nel voltarsi, sfoggia finalmente un sorriso liberato dalle lacrime.

La morale è semplice: l’amore arriva da sé, le difficoltà possono trasformarsi in occasioni.

