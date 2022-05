Formula 1: Perez vince alla Roulette di Montecarlo

Formula 1: le Qualifiche

La Ferrari è in cerca di riscatto, dopo il GP di Spagna, mentre la Red Bull vuole confermare il suo potere.

Tra la cornice di Montecarlo, dove tutto può succedere, prendono il via le Qualifiche di questa nuova sfida.

Nel Q1 i tempi continuano a migliorare, ma le Rosse volano e si impongono in questa prima sessione.

Anche nel Q2 il Cavallino Rampante continua la sua cavalcata.

Perez riesce però a tenere il ritmo, salendo in seconda posizione; Verstappen, quarto, si deve accodare.

Il Q3 ha inizio con un mostruoso giro di Leclerc, che gli vale la Pole Position.

Finale col botto: Perez va a muro e viene centrato da Sainz.

Formula 1: Le prime file

1 Leclerc-Sainz

2 Perez-Verstappen

3 Norris-Russell

Formula 1: La Gara

Piove sulla pista di Montecarlo, il meteo può regalare davvero delle sorprese e cambiare le strategie.

La tensione è alle stelle, servirà fare grande attenzione, perché in questo fine settimana nessuno ha provato con asfalto bagnato.

Giro di formazione dietro la Safety Car, ma le condizioni sono improponibili e la partenza viene rimandata: tutti ai box!

Rolling Start: nessuno vuole prendersi dei rischi ed ogni curva è un brivido.

Leclerc continua a sfornare giri veloci, cercando così di mettere più distanza possibile dai suoi inseguitori.

Perez è il primo dei big a fermarsi e a montare gomme intermedie: la sua strategia sembra al momento decisamente azzeccata.

Il messicano si ritrova infatti davanti a Charles e a Max.

Confusione in casa Ferrari, entrambe i piloti vengono richiamati ai box: Sainz riesce a mantenere la posizione, Leclerc è invece quarto.

Schumacher va in barriera dividendo in due la sua monoposto… bandiera rossa e seconda Rolling Start!

Si forma il classico trenino di questo circuito con le Ferrari a caccia delle Red Bull.

Perez soffre, ma non molla e si aggiudica la vittoria davanti a Sainz e Verstappen; solo quarto Leclerc.

Monaco ha davvero regalato forti emozioni agli appassionati di Formula 1.

Formula 1: Il Podio

1 Perez

2 Sainz

3 Verstappen

Sito ufficiale F1

Altri articoli di Motori su Dietro la Notizia