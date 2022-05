Radio Italia Live – Il Concerto in Piazza Duomo a Milano

In occasione dei 40 anni di Radio Italia Solomusicaitaliana

torna il più grande evento gratuito di musica live in Italia

Milano – Piazza Duomo – sabato 21 maggio 2022 – ore 20:10

In occasione del 40esimo compleanno di Radio Italia solomusicaitaliana, torna RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, il più grande evento gratuito di musica live in Italia!

Si conferma l’appuntamento musicale dal vivo più atteso, che fin dalla prima edizione nel 2012, ha rappresentato un’opportunità imperdibile e unica di condivisione e aggregazione. Radio Italia Live – Il Concerto sarà l’occasione, per il pubblico, di rivivere momenti indimenticabili di spensieratezza e pura gioia e, per gli artisti, di tornare ad esibirsi di fronte ad una platea entusiasta dopo due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria.

Radio Italia Live – Il Concerto si svolgerà a Milano, in Piazza del Duomo, sabato 21 Maggio 2022, a partire dalle ore 20:10. Organizzato da Radio Italia, è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano. LUCA BIZZARRI e PAOLO KESSISOGLU, comici, attori e conduttori e grandi amici di Radio Italia, saranno per l’ottavo anno i presentatori dell’evento, pronti ad un intrattenimento ironico e inconfondibile.

Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la speaker Manola Moslehi; ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà la speaker Daniela Cappelletti. La sigla iniziale di Radio Italia Live – Il Concerto sarà eseguita dal vivo, come nelle edizioni precedenti da SATURNINO.

Protagonisti sul palco, con l’accompagnamento della Mediterranean Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: ALESSANDRA AMOROSO, BLANCO, COEZ, ELISA, ELODIE, FRANCESCO GABBANI, GHALI, IRAMA, MARRACASH, MARCO MENGONI, GIANNI MORANDI, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, RKOMI, SANGIOVANNI, ULTIMO.

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), RADIO ITALIA TREND (canale 726 di Sky, 63 di tivùsat e gratuitamente su Samsung TV Plus e Rakuten TV) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in contemporanea su Sky Uno (canale 108) in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Sul profilo curatore di Radio Italia su Apple Music, è inoltre disponibile la playlist ufficiale “RADIO ITALIA LIVE IL CONCERTO”, con i brani dei protagonisti della serata.

www.radioitalia.it

