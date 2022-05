RIVAL CONSOLES e BLACK MIDI sono gli ultimi HEADLINER annunciati da SEXTO ‘NPLUGGED, la rassegna musicale di Sesto Al Reghena (PN) che quest’anno raggiunge la XVII edizione e che avrà luogo nella storica location di P.zza Castello nel cuore di uno dei borghi più antichi e affascinanti del nostro Paese.

La manifestazione si svolgerà nelle date del 21 giugno e dal 28 al 31 luglio.

Per info e biglietti: www.sextonplugged.it

Il 28 luglio salirà sul palco del Festival per l’unica data italiana del tour RIVAL CONSOLES (costo biglietto: 20 euro + ddp), nome d’arte del musicista Ryan Lee West, che lo scorso dicembre ha pubblicato il suo ultimo ambizioso album intitolato “Overflow“, composto per una produzione di danza con lo stesso nome, creata dal coreografo Alexander Whitley.

Durante il live, il musicista elettronico britannico trasformerà il palco in una sorta di limbo, una zona sospesa tra la dimensione fisica e quella mentale, spirituale, in cui verranno trascinati anche gli spettatori.

La data è realizzata in collaborazione con Scenasonica, la rassegna di avanguardia e sperimentazione che si tiene durante l’anno all’Ex convento di San Francesco a Pordenone.

Il 31 luglio invece sarà la volta dei londinesi BLACK MIDI (costo biglietto: 20 euro + ddp): musica ribelle, pazza e inclassificabile che unisce sapientemente jazz, punk e prog.

Dopo l’acclamato esordio con “Schlagenheim”, candidato ai Mercury Prize e inserito da New York Times, Pitchfork, Stereogum, SPIN e altri nelle classifiche dei migliori album del 2019, e l’ottimo “Cavalcade” del 2021, il trio inglese formato da Geordie Greep, Cameron Picton e Morgan Simpson, ha recentemente annunciato il nuovo album in studio, HELLFIRE, in uscita il 15 luglio 2022 su Rough Trade Records, anticipato dal singolo “Welcome To Hell”.

Con questi due artisti si completa il cartellone musicale della diciassettesima edizione di SEXTO ‘NPLUGGED, il Boutique Festival per eccellenza del nostro Paese che, sin dalle prime edizioni, si è contraddistinto per una forte sperimentazione musicale e per le scelte ricercate e non convenzionali, forte di una line up tutta internazionale con esclusive nazionali e territoriali. Uno dei punti di riferimento, insomma, per la musica di qualità nel pieno rispetto dell’ambiente che lo ospita.

