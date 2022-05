Radio 24 a Venditalia dall’11 al 14 maggio

Radio24 è presente con i suoi studi a Venditalia, appuntamento internazionale dedicato al mondo della distribuzione automatica di alimenti e bevande, dall’11 al 14 maggio a Milano alla FieraMilanoCity (Padiglione 3, stand B66)

L’occasione per fare il punto sulle novità e sull’andamento del settore che ha sofferto nel 2020 durante la prima fase della pandemia per la minor presenza di persone in uffici pubblici e privati, ma che comunque, secondo l’ultimo studio di settore realizzato da Confida (l’Associazione italiana distribuzione automatica), ha raggiunto un giro d’affari di 1,6 miliardi di euro.

Radio 24 trasmetterà in diretta dalla fiera alcuni programmi per analizzare i dati e raccogliere le testimonianze degli esperti del settore.

Per l’ascolto www.radio24.it e per seguire le novità anche una pagina dedicata in home page sul sito di Radio 24.

Promozione: Comunicazione teaser on air nelle settimane antecedenti che avrà l’obiettivo di anticipare i contenuti della manifestazione, promuovere la partnership e informare il pubblico della presenza di Radio 24 in loco.

Attività social a ridosso delle date, per rilanciare la partnership utilizzando gli account della radio. Sul sito una pagina web dedicata interamente all’iniziativa che seguirà tutto il percorso e vivrà anche successivamente all’evento con i contributo audio realizzato ad hoc.

Programma dirette

MERCOLEDÌ 11

dalle 13:00 alle 14:00 – Effetto giorno – condotto da Alessio Maurizi

Essere e Avere – condotto da Marialuisa Pezzali

GIOVEDÌ 12

dalle 14:00 alle 15:00 – Tutti convocati – condotto da Carlo Genta

VENERDÌ 13

dalle 11:00 alle 12:00 – Due di denari – condotto da Debora Rosciani e Mauro Meazza

SABATO 14

dalle 8:30 alle 10:00 – Si può fare – condotto da Laura Bettini

