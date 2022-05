Bollate: Caccia al tesoro e biciclettata domenica 15 maggio

Domenica 15 maggio famiglie, ragazzi e adulti sono invitati la mattina alla caccia al tesoro alla ricerca delle vecchie storie e dei segreti di Bollate e nel pomeriggio alla biciclettata nel parco delle Groane alla scoperta delle ville storiche, due occasioni per giocare insieme a conclusione del progetto GPS Giovani Passaggi Sostenibili – LA VOCE DEI LUOGHI realizzato da Stripes cooperativa sociale, Tre effe coop. sociale, Koinè coop sociale e con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano.

Gps è un progetto rivolto ai ragazzi delle scuole medie con lo scopo di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e orientate a promuovere il benessere scolastico.

I muri e i luoghi della città di Bollate custodiscono segreti e vecchie storie dimenticate. Sulle orme di un contrabbandiere, scopriremo notizie del passato di queste terre. Chi arriverà alla fine del viaggio? Quali imprevisti dovrai affrontare?

Seguiremo gli indizi e scopriremo i segreti della città nella caccia al tesoro della mattina e il viaggio continuerà fuori dalla città con la biciclettata nel pomeriggio lungo l’itinerario di 15 km alla scoperta delle ville storiche del parco delle Groane.

CACCIA AL TESORO: Il ritrovo è alle 9.45 in piazza Generale Dalla Chiesa, davanti alla biblioteca, per partire alle 10.00. Per i minori o gruppi di minori è necessaria la presenza di un adulto accompagnatore. I partecipanti dovranno spostarsi esclusivamente a piedi. Verranno formate delle squadre di massimo 10 persone.

BICICLETTATA: ritrovo in via Dante Alighieri, presso il parcheggio del centro sportivo di Bollate alle ore 15.00 per la pedalata non competitiva di circa 15 km lungo il percorso LET1 “Ville storiche e Groane” rientro previsto alle ore 17.00 presso il parcheggio del centro sportivo di Bollate.

I partecipanti devono presentarsi con la bicicletta in ordine, utilizzarla in modo corretto (vietate le competizioni, le manovre spericolate e le esibizioni di qualsiasi tipo), garantire l’idoneità fisica e la perizia tecnica. Si consiglia l’uso del casco e di abbigliamento adeguato.

Iscrizione OBBLIGATORIA e gratuita sul sito www.koinecoopsociale.it/eventi/

Per informazioni prenotazioni@koinecoopsociale.it. Le iscrizioni chiudono sabato 14 maggio alle 15.00