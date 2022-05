Milano: Polizia Locale. Nuovi agenti e ufficiali

Pubblicate le graduatorie dei concorsi, tra fine giugno e luglio 2022 saranno assunti i primi 30 nuovi ufficiali e 90 agenti della Polizia Locale di Milano.

Questo è l’esito dei percorsi di selezione avviati tra novembre e gennaio scorsi, che dopo le prove scritte, orali e fisiche hanno consentito, in pochissimi mesi, di formare due graduatorie, la prima di 166 ufficiali e la seconda di 261 agenti.

Da queste graduatorie l’Amministrazione attingerà anche per le successive assunzioni; è infatti previsto che a novembre di quest’anno siano assunti altri 120 agenti anche in base ad accordi coi sindacati e nel 2023 altri 30 ufficiali. Nel 2023 saranno assunti ulteriori 260 nuovi agenti attraverso un nuovo concorso che sarà bandito quest’anno.

Ricordiamo che l’Amministrazione ha pianificato l’assunzione entro la fine del mandato in totale di 900 vigili, tra agenti e ufficiali. In tal modo oltre a reintegrare tutte le uscite annuali, l’organico della Polizia locale di Milano crescerà di 500 unità passando dalle attuali 2.818 risorse a 3.350 entro aprile 2025, massimo storico mai raggiunto in precedenza.

Il percorso di assunzione si sta svolgendo in tempi strettissimi, grazie a un notevole impegno del settore Risorse umane e della Polizia locale, con l’attivazione di una procedura di concorso e di selezione che normalmente richiede mesi di preparazione. Si tratta di un grande sforzo di gestione da parte dell’Amministrazione che consente di rispettare una promessa e di rispondere a un bisogno della città.

Con il potenziamento del Corpo della Polizia locale sarà possibile avere più pattuglie in strada, anche di sera e di notte, più servizi adeguati alle necessità, avere più capacità di essere presenti sul territorio, nei quartieri e ovunque serve e di farlo al meglio. Una sempre migliore organizzazione dei vigili, più tecnologia unite a un’adeguata formazione consentiranno di gestire sempre meglio i servizi e dare le giuste tutele a chi opera sul campo e, come dimostra l’anagrafe delle persone in graduatoria, abbassare l’età media degli agenti.

Al concorso agenti del 21 gennaio scorso si sono iscritte 2.156 persone, 1.553 uomini e 603 donne, e sono stati selezionati 220 uomini e 41 donne; la fascia d’età 18-39 anni rappresenta l’88% degli idonei (232 persone) e, ancora più in dettaglio, la fascia 18-29 rappresenta il 55% (208) del totale delle persone presenti nella graduatoria agenti, mentre 38 persone hanno tra i 40 e i 49 anni e solo in 7 hanno più di 50 anni.

Per agenti e ufficiali, dopo le visite mediche di idoneità, vi sarà l’assunzione e inizierà il percorso formativo (tre mesi per gli agenti e due per gli ufficiali) con attività in aula e sul campo cui seguirà l’entrata in servizio in un contesto di accompagnamento operativo, lavorando con agenti e ufficiali più esperti per imparare anche in strada come meglio svolgere il proprio compito, e coordinati il più possibile da ufficiali, centrale operativa, gruppi specialistici.

www.comune.milano.it

Altri articoli di Attualità su Dietro La Notizia