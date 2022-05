“Masters of Magic World Tour 2022”: XX edizione

Alla sua XX edizione, Masters of Magic World Tour 2022 diventa un festival diffuso con oltre una settimana di eventi sparsi tra Mastio della Cittadella, il Teatro Alfieri, e la Reggia di Venaria. Un’edizione speciale per il ventesimo anno del più importante evento di magia al mondo.

Dal 26 al 29 maggio, Master of Magic World Tour 2022 trasforma Torino in Capitale mondiale della magia per quattro giorni, con una Convention al Mastio della Cittadella in grado di attrarre a Torino i migliori maghi del mondo e con un week-end di Gran Galà Show al Teatro Alfieri.

Segreti, idee, e tecniche di 1500 illusionisti professionisti provenienti da tutto il mondo e oltre 30 star internazionali attese tra gli ospiti del festival, che condivideranno i loro più grandi segreti per inventare i nuovi prestigi che ci stupiranno nei prossimi anni.

Un’edizione speciale e ricca di sorprese per questa XX edizione, che prosegue per oltre una settimana alla Reggia di Venaria, dal 2 al 5 giugno, fra close-up e corner magici in grado di stupire e incantare i grandi e anche i più piccini, animando di spettacolari performance di street-magic i giardini della Reggia di Venaria – Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.

Una maratona di spettacolo di oltre 100 ore consecutive dal vivo di pura emozione e di felicità, prodotte da Masters of Magic, engagement company, leader nella produzione di eventi live e televisivi e specializzata nella comunicazione, che utilizza l’arte magica come linguaggio per raccontare emozioni. La direzione artistica del festival è di Walter Rolfo. La regia e lo show design sono a cura di Alessandro Marrazzo.

In occasione del Masters Of Magic World Tour 2022 il pubblico potrà immergersi anche nella più innovativa “Fiera magica” del mondo, con un intero spazio dedicato agli “inventori di magie” dove i partecipanti potranno acquistare ogni tipo di illusione e prestigio: dal filo dell’invisibilità ad ogni novità del mercato della magia…dove tutto è possibile per chi sa cercare!

INFORMAZIONI UTILI AL PUBBLICO

MASTERS OF MAGIC WORLD TOUR 2022 – CONVENTION

Mastio della Cittadella

26 – 29 maggio 2022

www.mastersofmagicconvention.com

Acquisto del biglietto per l’intero evento dal 26 al 29 maggio 2022

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/abbonamento-congresso-masters-of-magic-world-tour-2022/1

