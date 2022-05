Italexit: Lombardia elezioni amministrative

“Nei giorni scorsi i nostri delegati hanno consegnato le liste per le elezioni amministrative. Posso quindi annunciare ufficialmente che Italexit per l’Italia avrà il proprio candidato sindaco in ben 10 comuni della Lombardia. Si tratta di un grande risultato, a maggior ragione se si pensa che il partito è nato solo da pochi mesi. La partecipazione alle elezioni amministrative fornirà anche ulteriore slancio a Italexit in vista delle elezioni Politiche e Regionali dell’anno prossimo”.

Con queste parole Massimo Zanello, coordinatore regionale del partito guidato dal senatore Gianluigi Paragone, elogia il lavoro di militanti e volontari che lavorano ininterrottamente sul territorio lombardo per offrire un’alternativa politica ai cittadini. “Non mi resta che augurare buon lavoro ai nostri candidati per questa campagna elettorale. Italexit sarà rappresentata da Diana Romano (Bussero), Francesco Matrale (Como), Patrizia Solza (Desenzano), Lino Fossati (Lissone), Stefano Buzzi (Lodi), Antonino Villante (Meda), Daniela Brambilla (Monza), Francesca Gentile (Pieve Emanuele), Eleonora Tempesta (Sesto San Giovanni) e Silvio Sanfilippo (Vimodrone)”. “Sottolineo in particolare la risposta di Milano, dove saremo presenti in quattro comuni”, gli fa eco Francesca Gentile, coordinatrice provinciale di Milano e candidata a Sindaco di Pieve Emanuele.

“Un risultato importante che conferma quanto di buono seminato un anno fa con la corsa a Sindaco di Gianluigi Paragone nel capoluogo lombardo. Il successo ottenuto con la nostra prima campagna di tesseramento e le indicazioni dei sondaggi nazionali, che ci danno già oltre il 3%, testimoniano l’entusiasmo dei cittadini che, traditi dai vecchi partiti, riconoscono in Italexit una vera forza di opposizione e di cambiamento per il futuro del Paese”.

