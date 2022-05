Ita Airways e True Italian Experience: sfida vincente

In sinergia con il Ministero del Turismo, Ita Airways insieme a True Italian Experience per un hub all’avanguardia del settore turistico

Digitalizzazione, innovazione, sostenibilità al servizio del cliente

Oggi, presso uno degli straordinari esempi di architettura rinascimentale italiana, il suggestivo Chiostro del Bramante al centro di Roma, ITA Airways – in qualità di Main Partner – con il suo Amministratore Delegato, Fabio Lazzerini, alla presenza del Presidente Esecutivo Alfredo Altavilla, e con la partecipazione del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, ha lanciato True Italian Experience.

Un progetto accolto con entusiasmo e grande interesse da tutte le Istituzioni. Hanno infatti partecipato: Ettore Sequi – Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale -, Massimiliano Fedriga – Presidente della Conferenza Stato-Regioni e Presidente della regione Friuli Venezia Giulia -, Roberto Gualtieri – Sindaco di Roma – e Giuseppe Sala Sindaco di Milano.

True Italian Experience è un innovativo hub digitale per lo sviluppo del turismo verso il nostro Paese che aggregando i principali stakeholder della filiera turistica crea “sistema” per promuovere nel mondo tutte le esperienze che si possono vivere in Italia. Il tutto attraverso un sito dedicato.

Digitalizzazione, centralità del cliente, innovazione e sostenibilità del turismo sono i pilastri di ITA Airways e di True Italian Experience. Oggi questi obiettivi sono stati integrati in un unico ecosistema digitale di promozione del territorio e offerta di esperienze di viaggio che assicurano un modo nuovo e all’avanguardia di valorizzare l’Italia.

Missione fondamentale per True Italian Experience è rilanciare e mettere in risalto l’Italia anche quella più nascosta, difficile – altrimenti – da scoprire, anche attraverso la produzione e distribuzione nel mondo di contenuti editoriali e informativi che raccontano tutta la bellezza del Paese.

Soprattutto dopo la lunga crisi dovuta all’emergenza Covid a causa della quale il turismo aveva subito una fortissima frenata. Frenata che si è interrotta: secondo i dati dell’Osservatorio di True Italian Experience, il 93,8% degli intervistati descrive l’Italia come meta ideale in particolare per la cultura, l’arte, la buona tavola, la natura e lo sport. Il 69,4% degli utenti nel mondo verrebbe in vacanza in Italia, confermando così la tendenza a voler tornare alle abitudini di viaggio pre-pandemia. Il 71,1% considera la personalizzazione dell’esperienza di viaggio uno degli elementi determinanti per programmare una vacanza.

www.ita-airways.com

Per altre notizie relative al tema Trasporti Dietro la Notizia