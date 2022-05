Il trio romano ISOLADELLEROSE vince THE BAND, il talent show condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1, dedicato ai gruppi emergenti.

La band formata da Federico Proietti (voce, chitarra), Andrea Zanobi (basso) e Iacopo Volpini (batteria), sotto la guida del tutor Enrico Nigiotti, ha anche vinto il premio ESTRA come gruppo con più energia sul palco. Inoltre, Iacopo Volpini si è aggiudicato il premio come miglior batterista.

«Una notte che non dimenticheremo facilmente. La vita a volte ti fa fare viaggi inaspettati, e quando sembra che stai per toccare il fondo, ti prende per il collo e ti riporta a galla, facendoti tornare a respirare. Abbiamo lavorato tanto per arrivare al nostro obiettivo, tutti e tre, un sogno comune che ci ha uniti e ci ha spinti a formare un gruppo, rendendoci una sola cosa. Eppure, questa occasione sembrava non arrivare mai: solo gavetta, lavoro, sudore e porte chiuse in faccia – racconta l’Isoladellerose – L’opportunità di “The Band” si è rivelata l’esperienza più bella delle nostre vite. Un percorso bellissimo, che abbiamo intrapreso senza alcuna aspettativa, con la consapevolezza e la grinta giusta, ma senza pretese; ed è stato questo, forse, a farci vivere tutto al meglio. La finale è stata una giostra di emozioni, e anche in quel caso, quando non ci credevamo più abbiamo dato il nostro massimo, e quel massimo è arrivato. Dopo l’ultima esibizione avevamo il cuore al mille. Arriva la busta con dentro scritto quello che è il sogno che da bambini ci portiamo nello stomaco. Stacco su Carlo, apertura busta “questa prima edizione di The Band è vinta da..Isoladellerose”. Fine».

I ragazzi de l’Isoladellerose sono arrivati a questi importanti risultati conquistando i giudici e il pubblico puntata dopo puntata, grazie alle originali e personali interpretazioni di grandi successi come “Figli delle stelle” di Alan Sorrenti, “Vieni da me” de Le Vibrazioni, “Credimi ancora” di Marco Mengoni, “La canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De André e “Beat It” di Michael Jackson.

Nel corso della finale, la band ha anche duettato con Enrico Nigiotti e presentato un inedito, “NADA MÁS” (Ada Music Italy – https://ada.lnk.to/NadaMas) , disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“Nada más” è un brano pop rock, energico, scritto da Federico Proietti, Andrea Zanobi, Iacopo Volpini, Federico Fabiano e Daniele Conti.

www.facebook.com/Isoladelleroseband – www.instagram.com/isoladellerose_band/ – https://spoti.fi/3Mvf04R – www.youtube.com/c/IsoladelleroseIDR

