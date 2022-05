Si è conclusa con grande successo ieri, domenica 15 maggio, a Cuneo la seconda edizione di CITTÀ IN NOTE. LA MUSICA DEI LUOGHI, la rassegna ideata e prodotta dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Cuneo, per riscoprire la bellezza delle arti e valorizzare, attraverso la musica, i luoghi della cultura e il patrimonio storico-artistico cittadino.

CITTÀ IN NOTE. LA MUSICA DEI LUOGHI è una rassegna diffusa che promuove attraverso la musica e mediante processi di valorizzazione partecipativi il patrimonio culturale e storico-artistico di Cuneo.

Oltre 3.200 partecipanti, 41 eventi, 11 location, 12 enti partner tra scuole, istituti e realtà musicali del territorio e un centinaio di performer, tra artisti di fama nazionale e internazionale, hanno saputo dar voce a Cuneo e alle sue bellezze attraverso il linguaggio della musica e dell’arte.

«Finalmente libera dai vincoli imposti dalla situazione pandemia, la seconda edizione della rassegna si è rivelata essere una scommessa vinta, fatta di successo e grande partecipazione da parte della comunità cuneese e non solo – dichiarano il direttore della fondazione Artea Davide De Luca e il direttore artistico della rassegna Claudio Carboni – Questo susseguirsi di eventi a cui hanno preso parte artisti di fama nazionale e internazionale rappresenta per noi la conferma del fatto che la rassegna sta andando verso la direzione giusta, in vista di una terza edizione»

In occasione di questa tre giorni, i principali monumenti di Cuneo, dallo storico Teatro Toselli alla Biblioteca Civica, passando per il Salone d’Onore del Palazzo Municipale, la Chiesa di Santa Croce, la centrale via Roma e il Parco Fluviale Gesso e Stura, sono stati la cornice di performance che hanno coinvolto alcune delle principali realtà del territorio.

In questo contesto, la musica ha rappresentato lo strumento ideale per inserirsi nei luoghi, catalizzandone la loro bellezza: così, chi è giunto da fuori ha avuto la possibilità di approfondire il capoluogo piemontese, mentre chi lo abita da sempre ha avuto l’occasione di apprezzarne realmente la bellezza.

Ideata e prodotta dalla Fondazione ARTEA, in collaborazione con il Comune di Cuneo, CITTÀ IN NOTE. LA MUSICA DEI LUOGHI è una rassegna che dopo il successo della prima edizione è tornata, in un solo weekend, ad animare il centro cittadino con oltre 40 eventi e più di 100 artisti che si sono esibiti su palchi d’eccezione, tra cui le cantautrici dalla ventennale carriera Ginevra Di Marco e Cristina Donà e la celebre formazione di fama internazionale Alban Berg Ensemble Wien.

