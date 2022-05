La vivace locandina 2021-2022, all’insegna del divertimento, si chiude in bellezza. Dopo averla inaugurata con gli Assaggi di Stagione a modo suo e averci omaggiati del suo esordio nel mondo della stand-up comedy, Marco Cavallaro chiude la programmazione indoor con il suo ultimo, esilarante lavoro. Che ha debuttato, aprendola con grande successo, alla scorsa edizione del Festival Teatrale di Borgio Verezzi. In scena dal 20 maggio a 5 giugno.

Non solo Marco Cavallaro ormai al Martinitt è di casa, ma ne ha fatto gli onori lo scorso settembre con una formula tutta sua dei tradizionali Assaggi di Stagione; poi l’ha animata, la stagione, con una versione inedita della sua comicità, in stile stand-up. Non poteva quindi che essere lui a chiudere il cerchio della programmazione indoor del tempio milanese della risata.

Quasi un “copione già scritto”: nove mesi (come in gestazione) trascorsi insieme ed ecco arrivare AMORE SONO UN PO’ INCINTA, l’ultimo, esilarante parto della mente geniale e prolifica del nostro vulcanico autore-attore. Una creatura fresca e spassosa, battezzata in uno scroscio di applausi allo scorso Festival Teatrale di Borgio Verezzi, che ha avuto l’onore di inaugurare.

Non solo una storia di vita e di vite, ma un vero e proprio inno alla vita stessa.

Ancora una volta, la penna incontenibile e scanzonata di Cavallaro ci costringe, a suon di risate, a prenderci gioco dei nostri limiti e delle nostre paure e, raccontando la più bella storia di sempre, quella di una nuova vita che si affaccia al mondo, ci insegna a reagire, ad aprirci al futuro. A prendere bene le sorprese, anche le più “ingombranti”, che la vita ci riserva. Perché la vita è bella, figuriamoci una nuova di zecca…

AMORE SONO UN PO’ INCINTA-di Marco Cavallaro. Diretta da Marco Cavallaro. Con Marco Cavallaro, Sara Valerio, Guido Goitre e Antonio Conte. Produzione La Bilancia, in collaborazione con Festival Teatrale di Borgio Verezzi.

Martedì-sabato ore 21; domenica ore 18. Costo: 26 euro.

Tutti gli eventi al Teatro Cinema Martinitt si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. E’ richiesta mascherina Ffp2.

www.teatromartinitt.it

