ZIQIAN LIU. INNER EYE

a cura di Claudio Composti

Milano, Other Size Gallery

16 giugno – 16 settembre 2022

Inaugurazione: mercoledì 15 giugno, ore 18

Un invito alla conoscenza di sé e a riprendersi il proprio tempo, lentamente.

Un elogio della solitudine che “può essere anche divertente”.

É questa la rivoluzione gentile della giovane fotografa cinese Ziqian Liu che con i suoi scatti armoniosi e quieti dimostra che un nuovo equilibrio con il mondo che ci circonda è possibile.

­Con uno sguardo sempre più internazionale e un’attenzione sempre maggiore all’autorialità femminile, Other Size Gallery di Milano presenta dal 16 giugno al 16 settembre 2022 la personale “Ziqian Liu. Inner Eye”, a cura di Claudio Composti.

La mostra, realizzata in collaborazione con Paola Sosio Contemporary Art, espone una galleria di dieci autoritratti di medie e grandi dimensioni, realizzati a partire dal 2020, in cui la fotografa cinese accosta il proprio corpo a elementi naturali come fiori o frutta in composizioni che esprimono – grazie al sapiente uso delle forme e dei colori – un senso di equilibrio e pacata contemplazione.

Se da un lato l’armonia raggiunta dalle scene di Ziqian Liu allude all’auspicio di un equilibrio tra l’essere umano e il mondo che lo circonda, dall’altro il lavoro della fotografa è fortemente introspettivo e intimo.

Ziqian Liu nasce nel 1990 in Cina, si laurea all’università di Tecnologia di Sidney nel 2015, si stabilisce a Shangai dove inizia a fotografare nel 2018.

­Date 16 giugno – 16 settembre 2022

Opening mercoledì 15 giugno, ore 18

Orari lunedì–venerdì, ore 10–18. Chiuso sabato e domenica. Chiusura estiva: 8-29 agosto.

Info al pubblico t. 02.70006800 | othersizegallery@workness.it

www.workness.it

Per altre notizie relative al tema Mostre Dietro la Notizia