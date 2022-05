Bipolar: “Questa canzone dovevo eliminarla”, video online

Dopo aver raggiungo e superato il milione di stream su Spotify, “Questa canzone dovevo eliminarla” di Bipolar ha finalmente anche un video (fuori per LaProdigy Dischi). Si tratta di un brano intimo che per un soffio ha rischiato di non venire mai pubblicato.

Contrariamente al solito, questa è una traccia nata d’estate ed è frutto di un periodo in cui Matteo Guccini, l’alterego di Bipolar, riusciva a dedicarsi soltanto al lavoro. Scartata inizialmente perché troppo personale, durante la quarantena di Marzo 2020, non avendo fatto uscire nulla da mesi, decide insieme a Cloudì di pubblicarla su Instagram dandole questo nome, creando così un hype involontario che scatena una risposta del pubblico estremamente positiva.

Convinto finalmente della validità della traccia, la pubblica su Spotify dove esplode raggiungendo in poco tempo i 200 mila streams, inserendosi nelle playlist editoriali di Spotify “Ragazzo Triste” e “Indie Triste”. L’intimità della canzone è chiara fin dalla prima strofa: “il piumone così grande” non è altro che un ricordo vero di una convivenza con una fine amara. “Questa Canzone Dovevo Eliminarla” nata come traccia cestinata ad oggi vanta più di un milione di ascolti.

https://www.instagram.com/bipolar.mp3/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia