B. Braun Urban Forest in partnership con Forestami

In occasione del centenario, il gruppo tedesco – tra i leader mondiali nelle tecnologie mediche – ha lanciato il progetto che porterà 300 nuove piante a Milano entro la fine del 2022 per dare vita alla B. Braun Urban Forest

Da cento anni presente in Italia, da un secolo al lavoro con l’obiettivo di proteggere e migliorare la salute delle persone: è B. Braun, una delle maggiori aziende al mondo nelle tecnologie mediche, che in occasione di questo importante traguardo, ha deciso di celebrare con un progetto di riforestazione dell’area metropolitana di Milano in partnership con Forestami. E’ infatti Milano la città in cui l’azienda tedesca, oggi presente in 64 paesi, ha inaugurato la sua prima sede estera, nel 1922.

Forestami è il progetto di forestazione urbana[1] che ha l’obiettivo di incrementare il capitale naturale e piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nel territorio di Milano e della Città Metropolitana.

Forestami punta a migliorare la qualità della vita, pulire l’aria e contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Grazie a questa partnership, B. Braun ha dato il via ieri con tutti i dipendenti allo spin off di Custodiscimi, iniziativa di Forestami che coinvolge le persone dell’azienda, chiamate nei prossimi mesi a fare da “custodi” a 300 piantine forestali.

Ciliegio, quercia farnia, olmo bianco e pado sono le specie arboree che ieri sono state consegnate, invasate e collocate in un’area dedicata nella zona outdoor all’interno dell’azienda. Qui, fino al mese di novembre, i “custodi” si prenderanno cura ogni giorno delle piantine, grazie alle preziose indicazioni ricevute dall’esperto agronomo di Forestami.

Quando saranno cresciute, le piante saranno messe a dimora, insieme ad altre piante forestali, nell’area di Bruzzano, a Parco Nord Milano, per dare vita entro la fine del 2022 alla B. Braun Urban Forest.

[1] Forestami è un progetto basato su una ricerca del Politecnico di Milano, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Falck e FS Sistemi Urbani e promosso da Comune di Milano, Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia – ERSAF, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano e Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi Milano Bicocca.

