“8.00 AM”: uscito il nuovo EP di Adelasia

“8.00 AM”, è il nuovo EP di Adelasia, fuori per Sbaglio Dischi (in distribuzione The Orchard).

Il disco segue i due singoli dalle atmosfere oscure “Nelle Notte” e “Incubo”, e racconta un momento specifico delle giornate di Adelasia, quello del risveglio. Un it-pop delicato dalle venature psichedeliche conferma l’autrice tra i nomi più interessanti della nuova scena romana. ADELASIA sembra invitare tutti i sognatori a non perdersi tra le mille domande mattutine, e a riprendere in mano la propria vita.

Io mi sveglio sempre alle otto, apro gli occhi e resto mezz’ora ad occhi aperti a pensare: penso a chi sono, a dove sto andando, a cosa voglio fare. Mi riempio la testa di domande a cui non so dare risposta. Spesso il mio primo pensiero andava all’amore, pensavo alle relazioni che stavo vivendo e che avevo vissuto, pensavo all’amore come concetto, alla sua caducità, allo sforzo che richiede, ai compromessi, al dolore che provoca e al fatto che comunque ogni volta con coraggio ci buttiamo in questo spazio indefinito che è il cuore di un’altra persona sapendo che non sarà per sempre, proprio come ci buttiamo nella vita a capofitto sapendo che non sarà per sempre. Insomma, la mattina alle otto io penso, più che durante il resto della giornata. Questo EP si chiama così perché è ora che io mi svegli, smetta di pensare e inizi a vivere. (Adelasia)

Tracklist:

1. Poca Luce

2. Nella notte

3. Incubo perfetto

4.Luna

www.instagram.com/adelasia

www.facebook.com/adelasialasia

