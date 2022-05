Michele Bravi, esce oggi il videoclip ufficiale di Zodiaco

Fuori ora il videoclip ufficiale di “Zodiaco”, il nuovo singolo di Michele Bravi, scritto da Federica Abbate, Davide Petrella e Francesco Catitti che ne ha curato anche la produzione.

Per “Zodiaco”, come già accaduto per “Inverno dei Fiori”, la regia è stata affidata a Roberto Chierici e allo stesso Michele Bravi che ne ha curato anche l’editing.

L’artista, protagonista indiscusso del videoclip, gioca con la macchina da presa in diversi setting che mostrano il mare e frammenti d’estate, immagini che scorrono in perfetta armonia con le note spensierate della canzone.

Attraverso un uptempo consapevolmente leggero, il cantautore racconta un amore che non ha paura di vivere, anche senza il favore delle stelle, utilizzando l’immaginario dei segni zodiacali e delle costellazioni.

“La connessione tra quello che succede in cielo e quello che succede in terra è un mistero antico. L’uomo per convenzione e forse necessità ha diviso il cielo in 12 parti, ognuna di queste parti tesa a raccontare una costellazione, principalmente una costellazione di animali (toro, ariete, pesci…). Da qui ZODIACO, il percorso degli animali intorno al cielo. Il mondo astrologico, nella sua accezione più popolare, è uno spunto d’ironia e sarcasmo. Un’occasione per guardare oltre le nuvole e scoprirsi capaci di ridere. Un sagittario come me non voleva smentire l’energia positiva ed entusiastica con cui l’astrologia ci descrive e il racconto ammiccante di un pezzo consapevolmente leggero ne è la diretta conseguenza.”

