Paolo Sarpi: Le insegne “Botteghe Storiche del Duc Sarpi”

Mattinata di novità in via Paolo Sarpi per lo svelamento delle insegne “Botteghe Storiche del Duc Sarpi”. L’iniziativa organizzata da Confcommercio Milano e Associazione di via Sarpi Doc ha coinvolto sei negozi storici del quartiere, quattro in via Sarpi, uno in via Canonica e uno in via Piero della Francesca, con alle spalle almeno 50 anni di attività e già insignite del riconoscimento di “Botteghe Storiche” del Comune di Milano.

Dopo aver ricevuto il riconoscimento di botteghe storiche da parte dell’Amministrazione comunale, hanno aderito al Club di imprese storiche di Confcommercio che ha pensato di identificare la loro presenza con una apposita insegna.

L’immagine proposta e realizzata dalla Scuola Civica di Arte e Messaggio è stata svelata oggi alla presenza dell’assessora allo Sviluppo economico e Politiche del Lavoro, Alessia Cappello, con il presidente dell’Associazione Via Sarpi Doc, Francesco Novetti e Sofia Cerrone, ex studentessa della Scuola civica e vincitrice del concorso per l’ideazione grafica dell’insegna a bandiera di bottega storica.

Le parole dell’assessora Cappello

“Le botteghe storiche – ha detto l’assessora Cappello – sono frutto della volontà di mantenere vive le tradizioni di famiglia portando avanti con passione e capacità tutta ambrosiana attività che sono rimaste punto di riferimento in tutta la città. Le sei botteghe storiche del Duc Sarpi sono il simbolo di una imprenditoria che ha mantenuto il suo valore nel tempo grazie alla qualità di ciò che fa e offre e alla passione per il proprio lavoro. Bene quindi identificare questi luoghi con una insegna che ne racconta e celebra la presenza nei diversi quartieri”.

“Le insegne di Bottega Storica nel Duc Sarpi – ha dichiarato il presidente di rete associativa vie Confcommercio Milano con il coordinamento dei Duc di Milano, Gabriel Meghnagi – costituiscono l’inizio di un obiettivo ambizioso: portare le insegne di botteghe storiche in tutta Milano creando tour guidati alla scoperta delle eccellenze milanesi. Un modo per rafforzare l’attrattività della città e attirare nuovi turisti”.

