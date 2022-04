Rientro con non pochi disagi per gli italiani che hanno scelto di trascorrere qualche giornata di relax in Sicilia in occasione delle festività pasquali.

Il volo Catania Milano Easyjet EJU2852, nella giornata di ieri, martedì 19 aprile, ha riportato 4 ore e 14 minuti di ritardo, rispetto a quanto inizialmente previsto.

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere l’intera serata all’aeroporto di Catania Fontanarossa, atterrando a Milano Malpensa solamente alle 01:44, quando il volo doveva partire alle 19:30.

Un disservizio che portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere Milano dopo questi giorni di vacanza, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria.

Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team legale sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.

Per contattare ItaliaRimborso è possibile farlo chiamando lo 06 56548248 oppure tramite un Whatsapp al 342 1031477. È possibile anche segnalare direttamente il disservizio con il form presente nel sito italiarimborso.it.

Per altre notizie relative al tema Trasporti Dietro la Notizia