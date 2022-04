A “Il Riff di Marco Mengoni” ospite Matteo Piano

Marco Mengoni

Da domani, giovedì 21 aprile, sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming il decimo episodio de Il Riff di Marco Mengoni, in cui il cantautore incontra Matteo Piano, pallavolista italiano classe 1990, capitano della Powervolley Milano e leader storico della Nazionale italiana di pallavolo.

Conta numerosi traguardi, vanta 171 presenze in maglia azzurra con cui ha vinto un argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016 e due medaglie agli Europei, argento nel 2013 e bronzo nel 2015.

Così Marco Mengoni, da sempre grande tifoso e appassionato della pallavolo, nonché attivo sostenitore della Nazionale sui suoi social, introduce Matteo Piano che, con un tuffo nel passato, ricorda e racconta i suoi primi passi mossi all’interno dell’ambito sportivo fin da bambino, quando ancora era ignaro del fatto che la pallavolo sarebbe diventata la sua fedele compagna di vita.

La nuova stagione de Il Riff di Marco Mengoni, primo podcast realizzato da un artista italiano e disponibile dal 2019 gratuitamente su tutte le piattaforme di streaming e podcast, è arrivata a pochi giorni di distanza dall’uscita di Materia (Terra), il nuovo album per Epic Records Italy / Sony Music Italy (certificato disco di platino) con cui Mengoni ha conquistato il 60° platino della sua carriera. L

’album contiene i singoli Mi fiderò, certificato disco d’oro, Cambia un uomo (disco d’oro) e Ma stasera (doppio disco di platino), con cui Marco Mengoni è l’artista italiano più trasmesso in radio nel 2021.

Un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per Mengoni fino ad ora inedita: MARCO NEGLI STADI, organizzato e prodotto da Live Nation, sarà il 14 giugno 2022 a Villa Manin a Codroipo per la data zero, il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.

