The Bastard Sons of Dioniso e Caterina in concerto

Le prossime date:

23 aprile MILANO – Arci Bellezza

24 aprile MONTEVARCHI (AR) – Spazio Politeama

29 aprile TORINO – sPAZIO211

30 aprile LEVICO (TN) – Forte Colle delle Benne

Gli artisti sono attesi il 23 aprile all’ Arci Bellezza di Milano e il 24 allo Spazio Politeama di Arezzo, per poi far tappa il 29 allo sPAZIO211 di Torino e il 30 a Forte Colle delle Benne a Trento per un grande live nella propria regione.

In tutte le date Bastard Sons of Dioniso e Caterina saranno impegnati in un doppio concerto per presentare le loro ultime novità discografiche.

È infatti appena uscito il nuovo disco di inediti dei Bastard Sons of Dioniso intitolato “Dove sono finiti tutti?” già presentato dal vivo nelle scorse settimane con le prime tappe del tour in corso.

Protagonista di questi concerti di fine aprile anche Caterina, impegnata con il tour indoor che anticipa l’uscita del nuovo lavoro discografico in arrivo nei prossimi mesi.

