“Il festival del talento straordinario”, così potrebbe essere definito il NUME ACADEMY & FESTIVAL, l’appuntamento che si svolgerà nella meravigliosa cornice della Città di Cortona (AR) dal 6 al 12 giugno 2022.

Durante il NUME ACADEMY & FESTIVAL la città toscana sarà protagonista di 5 giorni di grande musica classica durante i quali prestigiosi nomi del mondo internazionale arriveranno a Cortona per esibirsi in location d’eccezione regalando al pubblico un’esperienza unica: una forma d’arte straordinaria unita ad un luogo di grande cultura e tradizione italiana. Per informazioni e biglietti www.numefestival.it .

Il Nume Academy & Festival è una nuova idea di festival dove conoscere da vicino i grandi artisti e le nuove generazioni in anteprima.

Nume Academy & Festival, infatti, non solo ospita grandi nomi già affermati del panorama internazionale, ma porta in Italia la meglio gioventù della musica classica che durante quella settimana sarà a Cortona per partecipare, nello splendido ex convento Sant’Agostino, a masterclass di altissimo livello aperte al pubblico. Un progetto innovativo per promuovere la cultura e sostenere le carriere artistiche dei giovani più meritevoli.

Mettendo insieme artisti di fama internazionale e professori di importanti accademie d’Europa e del mondo, il NUME ACADEMY & FESTIVAL ha lo scopo primario di sostenere le future generazioni di musicisti. Verrà offerto infatti a 12 tra i più talentosi e promettenti giovani musicisti selezionati nel panorama mondiale un corso di alto perfezionamento per violino, viola e violoncello totalmente gratuito, la possibilità di esibirsi in concerti e di conoscere e suonare insieme ad artisti di fama internazionale per un’esperienza formativa prestigiosa ed unica.

Molti dei talenti che hanno partecipato negli scorsi anni ai corsi, sono giovani vincitori di concorsi internazionali all’inizio di importanti carriere solistiche e cameristiche.

Tra i docenti spiccano prestigiosi musicisti come MI-KYUNG LEE (Hochschule Für Musik und Theater Monaco), VLAD STANCULEASA (Konzertmeister Sinfoinieorchester Basel), MISHA AMORY (Juilliard School, Curtis Institute of Music), ANTONIO LYSY (University California Los Angeles).

Docenti, artisti ospiti e giovani talenti daranno vita ad un’agenda di concerti d’eccellenza. Questo il programma dei concerti:

8 Giugno

Teatro Signorelli – ore 21:15

STELLA CHEN, violino JOSÉ GALLARDO, pianoforte

9 Giugno

Relais La Corte Dei Papi – ore 21:15

SOUVENIR DE FLORENCE

SCHUBERT Quartetto per archi D703 “Quartettsatz”

P.I. TCHAIKOVSKY Sestetto per archi op.70 “Souvenir de Florence”

Vlad Stanculeasa, Hans Christian Aavik, Misha Amory, Emma Wernig, Antonio Lysy, Alfedo Ferre Martinez

10 Giugno

Sant’Agostino – ore 18:30

QUARTETTI PER ARCHI MI KYUNG LEE – ANTONIO LYSY

e i giovani talenti dell’accademia

Sant’Agostino – ore 21:15

QUARTETTI PER ARCHI

VLAD STANCULEASA – MISHA AMORY

e i giovani talenti dell’accademia

11 Giugno

Sant’Agostino – ore 11:00

RECITAL DEI GIOVANI TALENTI DELL’ACCADEMIA

Teatro Signorelli – ore 21:15

ALBAN GERHARDT, violoncello

JOSÉ GALLARDO, pianoforte

12 Giugno

Sant’Agostino – ore 11:00

RECITAL DEI GIOVANI TALENTI DELL’ACCADEMIA

Teatro Signorelli – ore 21:15

QUARTETTO BELCEA

