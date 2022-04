Machine Gun Kelly: “Make Up Sex”, il nuovo singolo

Il sesto album in studio di Machine Gun Kelly, mainstream sellout, ha debuttato alla posizione #1 della classifica album americana, Billboard Top 200. È la seconda numero 1 dell’artista negli USA dal precedente album “Tickets to My Downfall”. “mainstream sellout” è anche il primo album rock arrivato alla prima posizione da novembre 2020. Il disco è stato un grande successo anche a livello internazionale, raggiungendo la top10 della classifica album (FIMI) in Italia e occupando la prima posizione in quella australiana e la seconda posizione della chart in UK.

Il nuovo singolo “Make Up Sex” con blackbear sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 15 aprile.

“manstream sellout” si è piazzato alla #1 posizione della classifica album Spotify durante il week-end della sua uscita negli Stati Uniti e ha conquistato la prima posizione nella classifica album generale e in quella alternative su iTunes sempre negli USA. L’artista è stato incoronato nell’ultimo numero di Billboard come “Il Principe del Pop-Punk” ed è stato pubblicato un video backstage in cui l’hitmaker racconta di sé e l’ispirazione dietro questo nuovo album (https://www.youtube.com/watch?v=TisgmNifpJU&t=4s).

“mainstream sellout” contiene diverse collaborazioni: Gunna, Young Thug, Bring Me the Horizon, blackbear e iann dior. Il progetto è stato anticipato dai singoli “emo girl” feat. WILLOW – una collaborazione di successo che trascende i generi musicali (ha già raggiunto oltre 50 milioni di stream, già nella Top 25 della Billboard Alternative Airplay Chart e virale sulla piattaforma di TikTok) – e da “ay!” in collaborazione con la leggenda del rap Lil’ Wayne (11 milioni di stream solo nella prima settimana).

Il 17 marzo è inoltre uscito il nuovo singolo “Maybe” in collaborazione con i Bring Me The Horizon. C’è spazio anche per Pete Davidson che appare in un interlude dell’album. Il progetto arriva accompagnato anche da 14 nuovi lyric video, diretti da Kyle Cogan presso il Simian di L.A assieme al muralista Roshi.

Machine Gun Kelly si esibirà in Italia con un grande concerto il prossimo 27 settembre 2022 al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti sono disponibili su www.livenation.it

