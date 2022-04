Il 25 e il 26 giugno in via del Fontanile a Montevecchia (LC) torna per la sua terza edizione Monterock Festival. Al via da lunedì 11 aprile le iscrizioni al contest per artisti e band emergenti.

Per iscriversi è sufficiente versare la quota di iscrizione di 20€ e compilare il form al link sui canali social del Festival, inviando un minuto di esibizione live e un link Soundcloud a tre brani inediti.

La prima fase eliminatoria si terrà online: le esibizioni dei concorrenti verranno caricate sulle pagine Instagram di Monte Rock e Petricore e coloro che riceveranno maggiori like e commenti passeranno alla seconda fase eliminatoria.

La valutazione dei 3 brani inediti inviati permetterà alla giuria di selezionare le 15 band a cui sarà dedicato un nuovo post sulle pagine ufficiali. Ai voti ricevuti tramite like e commenti si sommeranno quelli dei 3 sponsor, per determinare le 8 band che si esibiranno live sul palco del festival.

I 5 giurati determineranno la classifica finale, in base a cui verranno assegnati i premi:

Primo premio : produzione e distribuzione di un singolo in collaborazione con Petricore ;

: produzione e distribuzione di un singolo in collaborazione con ; Secondo premio : 50% di sconto per una produzione ai Phaser Studios ;

: 50% di sconto per una produzione ai ; Terzo premio: redazione e lancio di un comunicato stampa del singolo da parte di Good Guys e 50% di sconto sugli altri servizi dell’agenzia.

Monte Rock

Monte Rock, nato nel 2018 da un progetto della Consulta Giovani di Montevecchia (LC), si propone di infatti di dare vita a una realtà polivalente che possa offrire spazio e risorse a tutti i giovani che vogliano mettere alla prova le proprie competenze, dar sfogo alla creatività e formare il proprio spirito critico in uno scambio di opinioni vivace e intelligente su temi come sostenibilità, disabilità, violenza di genere, comunicazione e comunità LGBTQ.

La terza edizione di Monterock festival

La terza edizione di Monterock festival si svolgerà su un palco di 60 metri quadri per condividere insieme la passione per la musica, con 4 talk per discutere di diritti umani, tema scelto per questa edizione.

Il festival ospiterà anche un centro sportivo in cui sarà possibile mettersi alla prova su diverse discipline e vari spazi pensati per portare in scena la propria arte nel bel mezzo di un anfiteatro naturale.

LINK UFFICIALI MONTE ROCK

Instagram: https://www.instagram.com/monterockfestival/

Facebook: https://www.facebook.com/monterockmusicfestival

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCAYVGUaFmWE-WmfZBW0HL7A

