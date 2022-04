«Napoli, 1768. Le persone continuano a scomparire nel cuore della notte per le strade della città. Nessuno sa che fine facciano, ma in molti mormorano un nome in grado di scuotere gli animi: Raimondo di Sangro, Principe di Sansevero, Alchimista che si dice essere in combutta con Diavolo in persona. Quali oscuri esperimenti vengono fatti nella Cripta in cui passa le notti?»

Dopo il successo di “Simone Pianetti, il Diavolo Anarchico”, la Compagnia che dopo 68 anni ha riportato il Grand Guignol in Italia torna al Teatro Spazio Tertulliano di Milano con un nuovo spettacolo ispirato questa volta agli studi di uno dei più affascinanti personaggi della storia L’OMBRA DELL’ALCHIMISTA, la leggenda del Principe Raimondo di Sangro!

Persone scomparse, arcani esperimenti e studi alchemici hanno consacrato il Principe di Sansevero alla leggenda, ispirando la figura dello scienziato folle e visionario nella letteratura gotica con Frankenstein di Mary Shelley e nel cinema delle origini con Metropolis del 1927.

Quali segreti si celano dietro ad opere come il Cristo Velato?

Quale la misteriosa fine del Principe e di coloro che lo seguirono nelle sue ricerche?…

8 e 9 Aprile alle ore 21.00 –

10 Aprile alle ore 19.30

PRODUZIONE Teatro Spazio Tertulliano

Scritto, Diretto e Presentato da Gianfilippo Maria Falsina Lamberti

con

Michelangiola Barbieri Torriani

Agnese Grizzaffi

Mattia Maffezzoli

Gianfranco Ventriglia

Musiche e Luci Martino Minzoni

