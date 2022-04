How To Spend It – Palcoscenico Venezia

Arte, artigianato, pezzi unici, gioielli e beauty

Venerdì 22 aprile in edicola con il Sole 24 Ore

Il numero è sostenuto da una campagna di comunicazione sui mezzi del Gruppo 24 ORE sia stampa, digital e social e da una distribuzione mirata nella città di Venezia in occasione dell’apertura della Biennale 2022.

Il magazine è un numero speciale dedicato alle meraviglie che ci circondano, dall’arte, al design, alla gioielleria di lusso per poi passare al la cura di sé stessi. Un viaggio in diverse regioni per scoprire il fascino del mondo che viviamo.

Apre la Biennale d’Arte 2022 e How to Spend it, in edicola con Il Sole 24 Ore venerdì 22 aprile, ha realizzato e ambientato proprio a Venezia un numero speciale, con un servizio di copertina che è un invito a esplorare calle, sestieri e campielli alla scoperta delle più segrete meraviglie della città.

Tre i filoni principali.

L’arte è la grande protagonista di questo numero, a partire da due interviste esclusive: con David LaChapelle e l’incontro con Jean-Paul Claverie.

La seconda grande protagonista del numero di Aprile di How to Spend it è l’alta gioielleria. Pezzi unici da collezione, ma anche nuove tendenze come il mix di ori di colori diversi (bianco, giallo, rosa e persino nero) o come il nuovo corso della Blue Box.

La terza protagonista del numero è la bellezza intesa anche come cura personale. Spazio quindi alle ultime novità cosmetiche, all’estetica delle texture e a un’idea del make up come arte di decorare e dipingere il volto. In più un viaggio per spa, alla ricerca dei trattamenti più innovativi.

Tutto e molto altro su How to Spend It in uscita venerdì 22 aprile con il Sole 24 Ore

